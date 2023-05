Diego, sociólogo con un sueldo de 1.300 euros: "Mi abuela no quiere ir al cine por 2 euros, quiere que su nieto tenga un trabajo decente"

A Diego le gustaría comprarse una vivienda pero lo ve como algo imposible. Tiene 25 años y trabaja desde los 16. Es sociólogo y alternaba el estudio con el trabajo. Su sueldo no llega a los 1.300 euros al mes. Habla inglés y catalán y actualmente está cursando un máster. Encuentra alquileres que rondan los 800 euros con un dormitorio. Se plantea comprar casa en vez de alquilar pero sabe que nadie le va a dar una hipoteca con su sueldo. Teme además que una hipoteca variable pueda hacer que la cuota suba hasta puntos que no deje de comer.

Reprocha a Irene Montero, ministra de Igualdad, que respondiera a una señora durante un mitin en Valencia diciendo que si podía haberse comprado un chalet había sido por una herencia. "Montero usted gana 75.000 euros al año y ha conseguido la hipoteca en la caja de ingenieros que trabaja para Podemos. Yo no puedo pedir una hipoteca y estoy sobradamente preparado y he seguido la formación que me ha marcado el Gobierno", señala. Ante esta tesitura no le extraña que haya gente que quiera okupar casas.

Muchos de sus amigos se plantean ser policías locales o nacionales. "Un trabajo con un sueldo de 1.800 euros de lunes a viernes con complejidades de horarios pero con el que automáticamente te dan una hipoteca". Su sueño es el de montar una empresa pero ve difícil hacerlo. "El Estado no nos ayuda y nos obliga a irnos fuera". Actualmente está buscando trabajo y lamenta suponer un gasto para sus padres, pese a que ayuda lo que puede.

No quiere acceder a una vivienda social, lo que busca Diego es un contrato de una empresa. "Necesitamos que apuesten por las empresas que apuestan por gente joven y apuesten por el talento".

Le parece "de risa" las medidas que ha lanzado Pedro Sánchez como entradas de cine a 2 euros. "Mi abuela no quiere ir al cine, lo que le interesa es que su nieto tenga un trabajo decente y esté orgulloso de él. Infravaloramos mucho a la gente mayor de nuestro país".

Sí cree que "fomentar el transporte público" está genial pero no cree que el interrail sea la solución a las ayudas que se necesitan. "Los políticos están alejados de la realidad y es imposible", señala.