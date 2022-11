Se desnuda a los 100 años para un calendario solidario: "No me ha costado nada quedarme desnudo"

Cada Navidad los calendarios solidarios se suceden en muchas localidades que buscan recaudar fondos en estas fechas tan especiales. Uno de estos calendarios lo encontramos en Peña Zafra de Abajo (Murcia) donde el ejemplar ilustra los 12 meses con una imagen de vecinos desnudos. Lucía Nicolás es una de las organizadoras de este calendario que quiere reivindicar la vida en el entorno rural.

Lucía atiende a los micrófonos de Espejo Público con el tío Pedro, un vecino centenario que no ha dudado en protagonizar el mes de diciembre. "No me ha costado desnudarme, lo he hecho con mucho gusto", dice entre risas.

El calendario quiere mostrar la realidad que se vive en el entorno rural

Asegura que a su avanzada edad se encuentra bien, con algún achaque propio de los años. "Me veo bien, tengo buen oído y buena vista. Me flojea un poco la rueda izquierda, lo demás va bien".

Cuenta Lucía que el calendario nace de querer contar la vida de los pueblos. "La pasada semana estaba en un Congreso de sanitarios y uno de los ponentes le dijo a otro: "No sé yo cómo estás de informada" y la participante dijo: "No vivo en medio del monte". Pues bien, nosotros sí vivimos en medio del monte y estamos informados", mantiene.

"Yo creo que las respuestas a muchas de las preguntas que nos hacemos todos los días están en el medio rural", manifiesta.