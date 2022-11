Lo que 'se esconde' en los calendarios solidarios con desnudos

Visitamos Pedrajas de San Esteban, Valladolid. La llegada de diciembre es clave para ellos y también para los pueblos cercanos. Desde hace cinco años editan un calendario con fines benéficos. El año pasado recaudaron 20.000 euros. "Este año", nos comenta Cruz, uno de los vecinos, "hemos querido ir a más y van para contribuir para la Asociación de Valladolid de esclerósis múltiple".

En ese calendario vemos a muchos "modelos" del lugar, retratados en grupo, en la montaña y rodeados de nieve y ligeros de ropa. No tienen figuras esbeltas ni cuerpos cuidados, muchos rozan los sesenta y, apostaríamos que no saben lo que es una pasarela ni el caviar ni el champagne servido en París. Pero saben que tienen que hacer esa fotos, muchas fotos. "Una causa así", argumenta una vecina, "bien vale un resfriado", añade. Y siguen posando: no sólo la montaña, en el río, en el las calles, en doce lugares, tanto como los meses del año, estos conciudadanos vallisoletanos tardan en posar mientras se ríen divirtiéndose como niños.

Este año han participado también enfermos de esclerosis de la zona. Como Carlos, que habla en el límite de una caída: "No soy optimista. Esto lo hago por los que vienen, por los que van a pasar lo que yo". Vemos fotos en la piscina, mujeres y hombres en un hangar del pueblo con leves prendas de cuero y alusiones "sados", mientras ríen traviesos. De allí a los romanos, a hedonistas en los hibernaderos vertiéndose champagne al más puro estilo feliniano: "La Dolce Vita" de la solidaridad rural.

Legamos a la portada: dos enfermos de esclerosis con dos grandes girasoles como su patología, y un tercero de pie y sonriente; sin miedo los tres: sobre sus cabezas en tipografía clásica, reza: "El impulso de Pedrajas". Un impulso que va más allá de esta localidad vallisoletana de algo más de tres mil habitantes. Desde hace unos años, muchos vecinos de la comarca se suman a este calendario de diversión, trabajo y, sobre todo, de solidaridad.

Fondos para 16 vecinos

En en Peña Zafra de Abajo, Murcia, una pedanía de 16 vecinos, también se han atrevido a hacer su calendario de 2023, con poca ropa y mucha alegría. Incluso Pedro que nos advierte: "Acabo de cumplir cien años y me llamo como el presidente del Gobierno. Con voz rasgada desde la garganta, nos dice: "A mi esto de posar desnudo, pues claro que me gusta" añade mientras mascando sus palabras entre risas.

El agricultor subido en su tractor fumando un puro y con la pierna protegiendo sus intimidades, la profesora se intuye, artística y sutilmente desnuda. Está tumbada y sonriente sobre la mesa en la que, supuestamente, imparte clases de matemática, literatura o moral. Pero su acción trasciende cualquier censura o "moralina". Ellos quienren fondos para sufragar gastos de la pedanía de dieciséis vecinos. De 16 luchadores que resisten en la España rural con este tipo de inventos. Inventos, para hacer un mejor nuevo año. El 2023. Que sea felizmente desnudo de desdichas.