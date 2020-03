Denuncia el abandono de su padre con coronavirus: "Murió dándose cuenta, chillando y diciendo que se moría"

El padre de Raquel acudió al Gregorio Marañón porque tenía dificultad respiratoria, ese lunes le dijeron a los familiares que cuando quedara una cama libre le ingresaban. Su padre le llamó al día siguiente por la noche "aterrorizado" desde una ambulancia. Aseguraba que le trasladaban a un hospital pero no sabía a cuál.

Su hija llamó al hospital para pedir explicaciones y le confirmaron que le enviaban a una clínica de paliativos en Cantoblanco. Al día siguiente su padre le llamó por teléfono y le dijo que estaba ahogado y nadie le hacía caso. Raquel, desesperada, intentó llamar al 112, a la Policía a incluso se presentó en la clínica. Allí un médico le aseguró que lo que le ocurre a su padre es que está nervioso. "Yo soy médico y lo que notaba es que mi padre estaba disneico", lamenta.

Raquel llama al día siguiente a la clínica y allí le dicen que no tienen tratamientos, ni pueden hacer analíticas, tan solo tenían medicinas para cuidados paliativos. Al día siguiente su padre falleció. "A mi padre no le dieron la oportunidad de vivir por sí solo, por lo menos ver si respondía al tratamiento. No se le dio una oportunidad, derecho a vivir ni un tratamiento. No ingresó tan grave, su analítica no era tan mala", asegura.

Pone de manifiesto que a los médicos de la clínica les habían contratado hacía días, no tenían material ni conocían los protocolos y estaban desbordados. Todavía le atormenta la llamada que le hizo su padre. "Mi padre murió dándose cuenta, chillando, llamándome y diciendo que se moría".

Tras morir su padre Raquel se queda con una madre y un hermano dependientes. Se ha puesto en contacto con Servicios Sociales para solicitar que alguien pudiera asistir a su madre en el caso de que ella también enferme pero desde allí le han dicho que no pueden hacer nada y le aconsejan contratar a a alguien de manera privada.

