La declaración del principal imputado por el caso "Romanones"

No me acuerdo o no me suena. Son respuestas que Román, el lider del clan de los Romanones repite cuando se le preguntan por hechos concretos. Hechos con una respuesta dubitativa y contradictoria. Son preguntas y respuestas de su declaración en sede policial, analizadas por mandato judicial por la Sección de Análisis de Conducta de la Policía Nacional. Se analiza fotograma a fotograma su declaración. La correspondencia o no de su lenguaje verbal y no verbal. Los sistemas de respuesta del imputado.

A los agentes les llama poderosamente la atención que durante la lectura de derechos, el sacerdote, apenas se inmuta. No demuestra emociones ni siquiera cuando se le leen los cargos de los que se le acusa. Un delito continuado de abuso sexuales de menores. El tono de voz es casi inaudible cuando tiene que responder a preguntas que le compromenten. Rehuye la mirada de su interlocutor en todo momento. Sus manos, como agarrotadas y jugando con los pulgares, denota su ansiedad. Se relaja, comienza a gesticular con normalidad, son gestos que apoyan sus palabras cuando el interrogatorio se desliga del delito del que está acusado. Al evocar recuerdos su discurso se agiliza con una mayor gesticulación.

Le traiciona el subconsciente y la ansiedad y el nerviosismo se reflejan en su ceño frucido en distintos momentos de su declaración, únicamente explota cuando le preguntan por el responsable de su situación. Analizados todos estos momentos, gestos, movimientos los investigadores llegan a esta conclusión. "El testimonio prestado por Román Martínez Velázquez de castro, en lo relacionado con los presuntos hechos delictivos que se investigan, es altamente compatible con un testimonio deshonesto".