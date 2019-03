"El Cuco" confiesa: "Me voy a la casa de Miguel y me encuentro todo el percal"

"El Cuco" se encontraba hundido y deprimido en el centro de menores. esto es percibido por Rosalía, su madre, como un peligro pues el chaval está a punto de confesar, según asegura el hombre que estuvo infiltrado en su familia. Por eso decide ir a por él y sacarlo durante unas horas para ir a un cumpleaños. Pero, con lo que la familia del "Cuco" no contaba es que les parara la policía y, al quebrantar la orden de alejamiento, se los llevó detenidos a la comisaría donde el menor acaba confesando.

"Las cosas fueron así de claras. Yo quedo con esta gente en la placita. A mi me llaman. Me voy al botellón. Le pego el toque así.. a la niña y veo que no me responde. De camino, yendo para la casa de Samuel porque había quedado, llamo a Samuel. Total, que me da la "picá", me voy a la casa del Miguel. Eso serían las diez menos cuarto... diez menos veinte más o menos. Me encuentro todo el percal y me encuentro allí al hermano, al Miguel y a alguien más que no vi yo quien era. Creo que era una mujer.

Intentaron llamar al Samuel, pero lo que pasa es que el Samuel estaba en el quinto carajo con la parienta y el Samuel no quiere ir. Yo, cuando me vi el percal a mi me amenazó el hermano de este de que o les ayudaba o que me quitaba del medio, a los dos. Y yo me quedo callado porque paso de meterme en follones.

Si yo me tengo que comer seis años, me voy a comer seis años pero a mi y a mi gente que las dejen. Y yo me quedé allí en el escritorio para que movieran a la niña. Se la llevaron afuera. Me quedé en el cuarto ahí todo planchado, empecé a sudar y yo cuando salí nada mas que estaba el Miguel limpiando, limpiando por allí fuera. Ya no estaba ni el hermano ni la otra persona ni ná de ná. Y por eso es por lo que no digo donde está la niña, porque es que la engancharon entre los dos esos y al sacarla del cuarto yo no sé que es lo que le hicieron".