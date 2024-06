Cristina vive con miedo en su casa, por una vecina: "Me rompió la ceja y a mi amigo un dedo"

El desencadenante de los problemas de Cristina fue una denuncia que realizó por el abandono de un animal durante 15 días. Aporta su testimonio a las cámaras de Espejo Público con visibles secuelas físicas de una agresión que se habría producido en el momento en que ambas se encontraron por última vez.

Desirée Hernández, periodista de Antena 3 Noticias, informaba desde la vivienda de la agredida, quien relataba los hechos con un ojo morado y su brazo derecho escayolado, consecuencias del ataque de su, en otro tiempo, amiga Lucía.

La agresión obtuvo como consecuencia una nueva denuncia, que por el momento ya ha dado como resultado una orden de alejamiento de 6 meses. Aún así Cristina confirmaba que su vecina envía a terceras personas para importunarla.

Cristina, en compañía de su madre, cuenta cómo no sólo ellas han ayudado a la mujer en varias ocasiones que supuestamente la agredió. Otros vecinos también habrían prestado ayuda a Lucía, quien sería muy joven, apenas tendría familia, y sí una enfermedad mental diagnosticada.

"Siempre con problemas"

"Ella siempre ha estado con problemas, sino con vecinos, con la Policía"

Una desaparición temporal de la chica despertó la preocupación de Cristina, que trató de contactar con ella y después, de localizarla a través de sus amistades. Al no dar con ella, Cristina relata que se acercó a su vivienda y encontró al perro de Lucía en un claro estado de abandono.

Visiblemente afectada, confirmaba que la propia autor de la agresión afirma sufrir esquizofrenia, de hecho en los audios que contienen diversas amenazas e insultos se pude escuchar cómo lo mencionaba.

Abandono institucional

Que no puedas estar tranquila ni en tu casa, es que... ¿Dónde te vas a ir?"

La agredida explicaba que el bloque de viviendas sería responsabilidad de 'Procasa', organismo responsable de la vivienda pública de Cádiz. Pero cuando Cristina puso en conocimiento de la agencia los hechos, le dijeron que no podían atenderla ni hacer nada al respecto. Sin embargo desde 'Procasa' sí habrían contactado con ella previamente en varias ocasiones para consultar el estado de Lucía.

Conflictos previos

La madre de Cristina contaba además quela que sería la vecina conflictiva ya habría protagonizado otros problemas anteriormente: "A una vecina de abajo, incluso le tiraba las heces del perro al balcón. Con su exnovia tuvo muchísimos problemas. Después vinieron a pegarle".

"Como una madre. Le he dado de comer, ducha, cama... Me ha vendido su pena y yo me la he creído", sentenciaba la madre de Cristina.