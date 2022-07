La confesión de Susanna Griso tras la prohibición de orinar en el mar en Vigo: "Lo noto en la orilla"

En Vigo, orinar en el mar conlleva una multa de hasta 750 euros. En Reino Unido esto sorprende: 'The Times' titula que "La ciudad española de Vigo multa con 645 libras por orinar en el mar". También en Francia: 'Le Figaro' dice que "En esta playa española hacer pis en el mar sale muy caro".

La medida sale de una ordenanza municipal en relación al uso de la playa donde también se recogen otros puntos como no dejar residuos en la arena o no utilizar parrillas de gas o butano. Pero el elemento que más comentarios ha despertado es la prohibición de la evacuación fisiológica en el mar. La mayor parte de los bañistas no entiende esta prohibición. "Prohíben todo" y "Seguiremos haciendo lo mismo que hacíamos hasta ahora" son algunas de las respuestas de los veraneantes de Vigo.

"Los meados cerca de la arena suben la temperatura del agua"

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha revelado una apreciación al respecto. Cuenta que le gusta mucho nadar y cuando se aleja de la orilla y después regresa, en ese camino de vuelta, va notando que la temperatura del agua sube según se acerca a la orilla. "Los meados cerca de la arena suben la temperatura", aseguraba.

Mercedes Martín, presentadora de Tu Tiempo en Antena 3, asegura que este fenómeno se justifica en las mareas pero no es posible que notemos un cambio de temperatura en el agua por el hecho de que otra persona haya orinado cerca de nosotros.

Otro lugar donde está prohibido orinar en el mar es Sanxenxo, Pontevedra. Una nueva ordenanza prohíbe específicamente hacer las necesidades fisiológicas en el mar o en la playa. La sanción también es de 750 euros. Además, queda prohibido coger sitio en la playa: no se pueden dejar instaladas sombrillas sin que el propietario esté presente, para reservar.