"El conductor que atropelló mortalmente a mi hijo de 11 años oculta pruebas, cometió una imprudencia"

Iurgi Beraza tenía 11 años. Después de meses de confinamiento salió a la calle para estrenar una bicicleta nueva y nunca volvió a casa. El niño murió atropellado en Vizcaya y ahora su padre pide justicia.

El progenitor considera que el conductor que atropelló mortalmente a su hijo quiso ocultar pruebas. La justicia calificó el atropelló como un accidente pero la familia considera que hay una imprudencia al volante. "Esa persona se estaba saltando el confinamiento y no podía estar allí. Mi hijo sí podía salir y estaba jugando", apunta el padre.

Asegura que el conductor movió el coche y lo aparcó a unos metros del lugar. Movió al niño, la bicicleta y cogió al pequeño en volandas. "Me encuentro con él y no veo más a esta persona. No sé el tiempo que transcurre porque estoy en shock pero por el rabillo del ojo veo que le pide perdón a mi mujer", relata sobre lo que ocurrió en el momento del atropello.

Cuenta que él y su mujer regresaron al lugar del accidente y vieron que el conductor había movido todas las pruebas. La familia pide que se reabra el caso ya que han contratado un perito que tumba el atestado policial. "Según el perito hay unas estrías que tumban lo que dice el atestado de la Ertzainza así como las velocidades", asegura.

"Solo quiero que haga justicia con mi hijo que era un niño que estaba jugando, que es lo que tenía que hacer