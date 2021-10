Chela, desolada por los efectos del volcán de La Palma: "Estoy viva pero no tengo vida"

Chela y su marido se encontraban pasando unos días de descanso en su casa de La Bombilla (La Palma). Los expertos no esperaban que el volcán afectara en su erupción a la zona de Alcalá donde tienen su residencia habitual. Sin embargo, el volcán comenzó su actividad a tan solo 500 metros de su vivienda, y tan solo pudieron salvar algunos papeles y fotos. Hoy lamenta no haber podido sacar más enseres de su casa debido a que las primeras previsiones fallaron.

Cuenta que cuando el volcán entró en erupción se vivieron momentos de mucha tensión y le dijo a su marido que saliera de la casa porque lo importante era salvar la vida. Al principio se formó un gran caos por la cantidad de coches que intentaba salir del barrio. Los vecinos estaban muy sorprendidos porque nadie esperaba que la erupción se produjera tan cerca de la casa.

Un sinfín de familiares de Chela han perdido su casas por el avance de la colada de lava. Una tía, sobrinos, su hermano y según van pasando las horas se enteran de distintos familiares. Toda una familia afectada. Le faltan las palabras para asumir tantas pérdidas de golpe.

No deja de escuchar que por lo menos han salvado la vida: "Aunque estoy viva, no tengo vida", señala. Su ilusión era aquella casa que ha perdido aunque está agradecida por tener otra vivienda donde residir. Cuando ve la cara de su familia sufre mucho. Lamenta que es algo que no se va a recuperar nunca. "El daño psicológico por esta pérdida es fuerte".

Siente mucha impotencia al ver que otros barrios llevaban días sacando muebles y enseres y ellos no han tenido ese tiempo. "Los del barrio nuestro con lo poquito que preparamos nos fuimos". En su casa son 6 hermanos, "con una madre que ha perdido su casa y sabe que 3 de sus hijos han perdido la suya".

Chela ha pasado por muchas cosas en los últimos años. Tres hermanos han tenido un trasplante de riñón, su marido ha sido trasplantado de corazón hace un año. Tuvo que dejar su casa y trasladarse a vivir a Gran Canaria donde, debido a la pandemia, estuvo 8 meses aislada sin familia. "Ahora que estaba empezando a recuperarme pasa esto", reconoce Chela.

