El chalet alquilado por Ábalos está en pleno funcionamiento

El chalet que presuntamente alquiló José Luis Ábalos durante 6 meses está en venta desde febrero de 2024. Se vende por 770.000 euros. "Se está visitando cada semana. No sabemos la repercusión pero esta noticias es la mayor publicidad que puede tener la propiedad aunque todavía no hemos tenido ofertas".

Nos lo cuenta Eduardo del Águila propietario de la inmobiliaria La Alcaidesa, que es la que ha puesto en venta la propiedad.

Nuevos datos del chalet

El chalet fue alquilado presuntamente por 2500 euros al mes por el exministro, un precio no demasiado elevado para la zona exclusiva en la que se encuentra: "El precio de mercado ha aumentado en esta zona porque está en auge. En 2021 sí que estaba en precio de mercado, a lo mejor podrá alcanzar entonces los 3 mil. Actualmente podría alcanzar los 3.500 euros.

El propietario de la inmobiliaria ha valorado el estado de la propiedad. "Veo que el chalet esta muy bien construido. Recibo informes técnicos y como agente inmobiliario lo veo muy bien". En el programa Espejo Público, Susana Grisso le pregunta a Eduardo del Águila por la piscina porque se ha dicho que tenía filtraciones.

"La piscina está bien, sin grietas. No hemos recibido quejas de que haya problemas con nada". El agente inmobiliario no tuvo contacto con Ábalos. "La gente cuenta que se le ha visto. Todo el que viene si no va al chiringuito para qué viene a La Alcaidesa". "El Chiringuito El Paraíso es el más conocido. Hay 3 o 4 en la playa. Esta zona de Cádiz está muy bien y tiene el mejor campo de golf de toda España".

Preguntamos si hay más casas en venta. "La Alcaidesa es una zona exclusiva y delimitada. Hay 300 o 400 chalet en total, no hay más. Por tanto no suelen venderse más de 10".