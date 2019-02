Así anuncia Celia Villalobos a Susanna Griso que deja la política: "El escudo del PP yo ya me lo quito"

Asegura Villalobos que da por finalizada su etapa en la primera línea del PP. "Termina mi carrera política. Yo perdí un Congreso y alguien tenía que ser la figura de los que han perdido", señalaba.

Destaca que ha pasado "años muy felices" en la política. "He aportado mucho, he luchado mucho, he sido portavoz de las áreas sociales y los presidentes sucesivos me mantenían aunque a lo mejor no les gustaba todo lo que hacía", argumentaba.

Villalobos reconocía que su permanencia en política no encajaba con el proyecto de Pablo Casado. No se siente apartada pero ve su salida de la política "normal y razonable". "Haré otras cosas, espero que cuentes conmigo, Susanna", bromeaba.

"Yo ya el escudo del PP me lo quito y soy Celia Villalobos", afirmaba.