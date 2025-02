Carmen Morodo, sobre el fiscal general: "Se ha comportado como un presunto delincuente"

El pasado lunes los investigadores de la UCO remitían un nuevo informe al Tribunal Supremo. En este documento se menciona que el borrado de los mensajes del móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue deliberado. La eliminación de datos y cuentas se se llevo a cabo al menos en dos ocasiones, según este ultimo informe, y además una de ellas ocurrió el mismo día en que el jefe de los fiscales era imputado por el Alto Tribunal.

El Tribual Supremo busca dirimir responsabilidades sobre la filtración de un documento que contenía datos personales de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ese documento correspondería a un posible acuerdo con la fiscalía en relación al proceso judicial que investiga los presuntos delitos de fraude a la Hacienda Pública y de falsedad documental de González Amador.

Cerco y circo en torno al fiscal general

Mientras desde el Gobierno defienden la labor de García Ortiz al frente de la Fiscalía General, desde el Partido Popularpiden su cabeza. El portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, pedía su dimisión y le acusaba de tratar de entorpecer una investigación judicial.

Por el contrario desde el Partido Socialista apuntan al jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, como origen de la filtración. En la memoria reciente resuenan las palabras de Pedro Sánchez exigiendo disculpas al fiscal general por la ausencia de pruebas en su contra.

Casualidades del destino, o no, otro de los últimos acontecimientos en medio de todo este asunto ha sido otra filtración de datos personales. Esta nueva filtración afecta al propio fiscal general. Por ello el Ministerio del Interior está revisando la seguridad de Álvaro García Ortiz, aunque aún no habría tomado ninguna decisión sobre si refuerza o no esa seguridad.

Valoraciones de la mesa: "No creo en las casualidades"

"Creo que no se va a encontrar nada. Ni del mail ni de los 'Whatsapps'"

La periodista y subdirectora de 'La Razón' Carmen Morodo se mostraba pesimista a la hora de que las investigaciones consigan dar con las pruebas que esclarezcan la responsabilidad de la filtración. Reconoce que el fiscal general ha recibido un muy buen asesoramiento.

Además iba más allá y realizaba una contundente apreciación sobre el comportamiento de Álvaro García Ortiz: "Se ha comportado como un presunto delincuente, en todo lo que ha hecho"

Una estrategia, dos objetivos

La periodista advertía un plan de actuación que buscaría lograr varias metas. La primera sería que no existan pruebas, simplemente indicios: "Cuando se siente en el banquillo, que lo tiene muy bien asumido, que no haya pruebas (...) Para intentar que no te condenen".

Carmen Morodo aprecia en esa estrategia una voluntad de desacreditar y poner en duda la objetividad del tribunal. Especulaba con el caso de que el TS emita una sentencia condenatoria: "Si al final hay condena, en todo el proceso de deslegitimación del juez y del proceso, pues ir al Tribunal Constitucional y anular la causa".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.