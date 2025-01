El exfiscal general Eligio Hernández, sobre Álvaro García Ortiz: "No me explico cómo es posible que no haya dimitido antes"

El caso de Álvaro García Ortiz no tiene precedentes. Es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta como imputado ante el Supremo. El juez le investiga por un presunto delito de revelación de secretos. Supuestamente, por haber filtrado datos personales de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Hoy en Espejo Público hemos hablado con Eligio Hernández, quien fue homólogo de García Ortiz con el partido socialista.

La opinión de un exfiscal

Según establece la ley, García Ortiz "no puede ser cesado. Se modificó el asunto orgánico para que mientras esté desempeñando el cargo, no pueda". Este tema que lleva acaparando informativos desde hace semanas, le parece "un hecho insólito. Se dan una serie de contradicciones que yo no sé cómo se van a poder salvar".

Además, el proceso judicial le resulta paradójico: "En ese procedimiento interviene un fiscal que va a interrogar a su superior jerárquico. Ese fiscal que interviene en el procedimiento tiene interés directo. No me extrañaría que fuera recusado". Si lo extrapolamos al lenguaje de la calle, sería como si un empleado interrogara a su jefe.

¿García Ortiz debería dimitir?

A la pregunta de si el fiscal del estado debería dimitir, Eligio Hernández es claro: "Era conveniente que hubiese dimitido para no someter a la carrera fiscal a esta situación que está perjudicando mucho a los fiscales". Pero también debería hacerlo por cuestiones personales, asegura: "Es conveniente que dimita por él mismo, porque este hombre debe estar sufriendo un calvario tremendo. No me explico cómo es posible que no haya dimitido antes".

La acusación de García Ortiz toca muy de cerca a Hernández, ya que es el único fiscal general revocado por el Supremo. En el año 94 dimitió antes de que el alto tribunal anulara su designación por un fallo en su currículum. "Por eso estoy viviendo este tema con cierta dimensión personal", confiesa.

Pero su situación fue diferente. "Yo, antes de la sentencia, dimití. No quería someter al Gobierno al espectáculo que está pasando ahora con este fiscal general del Estado". Sin embargo, después cambió la ley y podría haber retomado su cargo, aunque no lo hizo. Reconoce que "ya no es estético que me nombraran". Se mantiene la incertidumbre sobre lo que hará finalmente Álvaro García Ortiz. ¿Dimitirá?

