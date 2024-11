Carmen Lomana, sobre sus operaciones estéticas: "Un 'lifting' como Dios manda no me lo he hecho nunca"

Ágatha Ruiz de la Prada publica un nuevo libro contando sus vivencias y en él señala con el dedo a una de sus enemigas públicas más mediáticas: Carmen Lomana. La describe como "una chica normal, que con el paso de los años se fue operando".

Le reconoce en el libro que "se sabe maquillar fenomenal", una afirmación que completa diciendo: "Es de justicia reconocer que no ha hecho grandes méritos para la humanidad". Comentaba que ahora mismo Lomana le tiene manía. "Es mi hater", completaba. La diseñadora cree que a Lomana le daba rabia "que estuviera con el innombrable". Y añade además que cuando se separó de su marido Lomana le cogió manía.

"Decir que toda la razón en su separación la tiene él es tener muy poca empatía", subraya. En su libro la diseñadora reivindica que "hay que tener mucho respeto por la gente que trabaja y lo consigue".

La respuesta de Carmen Lomana a los ataques de Ágatha Ruiz de la Prada

Aunque en un primer momento Carmen Lomana se ha negado a hacer valoraciones, finalmente ha dado su opinión sobre estas críticas. "Esta señora me da pena, por eso no digo nada. No me ofende porque no dice nada más que cosas sin sentido".

Además ha desmentido haber nacido en un pueblo, una información que daba De la Prada en su libro. "No he nacido en un pueblo pero suponiéndolo, merezco el mismo respeto que por haber nacido en una ciudad". El colaborador de Espejo Público, Miquel Vals, afeaba además que entre mujeres se critiquen las operaciones de cirugía estética de unas y otras. Lomana ha reconocido haberse operado de los ojos hace 15 años. "Un lifting como dios manda no me lo he hecho nunca", señalaba.

