Carmen Lomana: "Lo único que quiero es quitar de mi vida a Ágatha Ruiz de la Prada"

Si en su visita de ayer a Espejo Público Agatha Ruiz de la Prada dejaba abierta la puerta a una posible reconciliación con Carmen Lomana, ésta la ha cerrado hoy definitivamente. "Yo creo que sí puede haber reconciliación -dijo Ágatha- porque es todo muy artificial. Es una chorrada". A lo que Lomana ha respondido: "¿Artificial es decir que vas a destrozar a alguien y dedicarte a sacar calumnias de hace años? No quiero verla nunca más. Lo único que quiero es quitar de mi vida a esta mujer" ".

"Llamar hijo de puta al padre de sus hijos demuestra poco respeto por ellos"

Lomana ha ido comentado prácticamente todas las declaraciones que hizo la diseñadora en su paso por el programa. Por ejemplo, las referencias que hizo Ágatha a su ex marido el periodista Pedro J. Ramírez: "Si yo le llamo el inombrable o lo que me apetezca, digo lo que me dé la gana. Ni Carmen Lomana ni nadie tiene que decirme a mí cómo llamo yo a este hijo de puta". A lo que Lomana ha comentado "que llame al padre de sus hijos hijo de puta demuestra muy poco respeto a sus hijos"

Cósima, la hja de Ágatha, en el ojo del huracán

Precisamente Cósima, hija de Ágatha y de Pedro J. Ramírez, ha sido una de las protagonistas de los recientes enfrentamientos entre Lomana y Ruiz de la Prada. La diseñadora aseguró que "Carmen ha estado llamando a mi hija dia tras día para malmeter, y un día sí que me voy a enfadar con eso". Lomana lo desmiente: "Jamás he hablado con Cósima para meter cizaña con su madre. A Cósima la quiero mucho. Es la hija que me hubiera gustado tener, porque es brillante. Tiene un carácter que quizá pueda chocar más con su madre, pero eso son cosas de ellas. Me voy a enfadar por cómo miente. No sé de dónde se ha sacado esa historia".

"Ojalá se olvidara de mí"

En otra de sus declaraciones en Espejo Público, Ruiz de la Prada aseguró que tenía bloqueada a Lomana: "no me interesa nada, la tengo bloqueada desde 2020 y tonta de mí que no la bloqueé antes, pero bueno... la tengo bloqueada mentalmente. Nunca en mi vida he sido amiga de ella, porque es muy pesada y está siempre metiéndose conmigo". Esas declaraciones han resultado especialmente dolorosas para Carmen: "¿Que me tiene bloqueada? ¿Entonces por qué se sienta en platós a hablar de mí? Ojalá me hubiera bloqueado para todo. Ojalá se olvidara de mí. Dice que nunca ha sido mi amiga. Pues no sabes la de gente que me dice "pero Carmen, si a Ágatha yo la he conocido en tu casa...". Ha venido muchas veces a mi casa con amigas suyas". Sin embargo, queda claro que con el tiempo la relación entre ambas se ha ido deteriorando.