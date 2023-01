Carmen Lomana: "Si Ágatha Ruiz de la Prada hubiera podido matarme me hubiera retorcido el cuello"

La empresaria Carmen Lomana se ha sincerado en Espejo Público sobre la mala relación que mantiene con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. Recientemente Lomana hizo unas declaraciones que parece que no gustaron nada a la diseñadora.

En medio de un debate sobre la nueva canción de Shakira Lomana se refirió a una mujer "cuyo nombre empieza por A y acaba por A" que llevaba años hablando mal del padre de sus hijos. Estas palabras han tenido una réplica en boca de su examiga Ágatha Ruiz de la Prada. "Hay alguna gente muy sinvergüenza que se apunta al grupo de Shakira cuando luego son las tías cuyas amigas son lo peor", declaraba en un acto público. Al ser preguntada si esas palabras iban dirigidas a Lomana la diseñadora respondió: "Búscalo".

"Esta señora lo único que quiere son portadas, porque además me lo dijo"

Apunta Lomana que la que fuera su amiga le ha llamado hortera en varias ocasiones pero también ha puesto el mismo calificativo a la reina Letizia y al que fuera su marido, el periodista Pedro J. "Dice que hay niños que nacen con cara de horteras, eso es la mayor idiotez porque hortera es la manera de comportarse", mantiene Lomana. "No quiero hablar, esta señora lo único que quiere es portadas, ya me lo dijo", añadía Carmen.

El inicio de las desavenencias entre Lomana y De la Prada

Finalmente Carmen Lomana ha narrado la relación que mantuvo con Ágatha Ruiz de la Prada. "La conocí hace mucho tiempo y tuvimos muy buen trato. Un día me llamaron de Sevilla y me dijeron que me estaba poniendo mal en la televisión de allí".

Cuenta además que cuando ambas trabajaban juntas en un canal de televisión veía una mala actitud con ella. "Yo veía que si hubiera podido matarme me hubiera retorcido el cuello", afirma. En otra ocasión Carmen le envió un mensaje a Ágatha y le dijo que no pusiera verde a su marido "y a todo el mundo" porque "al fin y al cabo es el padre de sus hijos y él nunca habló de ella desde que se había separado".

"Le mandé el mensaje pero no le gustó, desde entonces me odia y me empezó a llamar hortera y de todo. Como llama hortera a doña Letizia me vuelvo muy honrada", mantiene.

Pese a ello, destaca Lomana que le tendió una mano y este año le invitó a la fiesta de su santo pero la vuelta a la amistad no ha podido ser. "Es el peor defecto que tengo, no ser rencorosa, porque hay gente con la que debería serlo".