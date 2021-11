Carmen Calvo: "El fascismo en nuestro país niega la desigualdad con la que vivimos las mujeres"

Carmen Calvo considera que la violencia de género es el peor rostro de la desigualdad y es "la gran tragedia de la convivencia de cualquier sociedad que este sana". La exvicepresidenta primera del Gobierno y presidenta ahora de la Comisión de Igualdad del Congreso analiza las políticas contra la violencia a las mujeres hoy 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia de Género.

Considera que hay que mejorar el recordatorio que hemos de hacer "sobre todas las violencias que hacemos sobre las mujeres: violaciones, malos tratos y los asesinatos". Cree que las mujeres que están en la prostitución sufren la peor parte de los abusos y la violencia porque "son un objeto de transacción económica que pareciera que tenemos que normalizar en sociedades donde las mujeres pretendemos ser ciudadanas libres y dueñas de nuestro propio cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra vida".

Señala Calvo que en esta legislatura no tenía el cometido del abolicionismo de la prostitución pero el PSOE ha abierto esta conversación pública sobre la abolición de la prostitución y que tiene como objetivo ofrecer una salida a estas mujeres. "Están en la desesperación, tienen hijos problemas de su dignidad y seguridad física, problemas habitacionales, de trabajo y formación". "Tenemos que hacer una gran política preventiva para sacar a las que están. Somos el país que más prostitución consume en Europa. El segundo país del mundo objeto del tránsito de destino y de la trata de mujeres", expone.

Para Carmen Calvo "el fascismo de nuestro país está organizado en 52 escaños tristemente y tiene clara su estrategia que es debilitar las instituciones con debates que no forman parte de la realidad de nuestros problemas y en una parte de esa agenda está negar la desigualdad en la que vivimos las mujeres en cualquier lugar del mundo". Añade que esas formaciones niegan esa realidad incluso el día que una mujer ha asido asesinada. "Se niegan, porque el reglamento obliga a la unanimidad, a que hoy la sede de la soberanía popular de todos los españoles no podamos decirle a nuestra sociedad que no podemos seguir avanzando en dignidad cuando las mujeres son objeto de violencia incluso asesinato. Esto se llama fascismos y hay que combatirlo con los instrumentos de la racionalidad política, de la democracia y con las urnas".

