Timur llora ante la tumba de Aziz y grita su mayor dolor: "¡Toda mi vida ha sido una mentira!"

Timur ha ido al cementerio solo. Ya no es el hijo de Aziz y ni siquiera sabe quién es. Durante años ha vivido tratando de estar a la altura del apellido Yavuzoğlu, creyendo que debía triunfar para ganarse el respeto de su padre. Pero ahora ha descubierto que todo ha sido una mentira.

Frente a su tumba, se ha derrumbado. “Hasta hoy te he llamado papá. Pero no tenías ni el título de padre”, ha confesado llorando. El cirujano ha sentido que nada de lo que ha hecho le pertenece. Ni su historia, ni su apellido, ni siquiera su identidad. “¿Quién soy yo?”, se ha preguntado lleno de rabia.

Con la mirada perdida, ha confesado lo que jamás pensó que diría. “Ojalá pudiera sacarte de ahí y agarrarte por el cuello. ¿Qué me has hecho?”. Las heridas del pasado han vuelto a abrirse. Y esta vez, puede que no cicatricen jamás.

Desde que Timur ha descubierto que Leyla es su verdadera madre, no para de hacerse preguntas. Fue Bahar quien le contó toda la verdad: Leyla dio a luz en secreto y permitió que su hermano y su esposa lo criaran como propio. Nevra no podía tener hijos y Aziz aceptó esa solución, solo por las apariencias. Así, Timur creció creyendo que era hijo de dos personas que, en realidad, eran su tío y su tía.