Carlos Alsina: "Si Pedro Sánchez quiere avanzar en paridad debería empezar por su entorno, que está un poco descompensado"

Carlos Alsina, presentador de Más de Uno (Onda Cero) analiza la actualidad de la semana en Espejo Público. El locutor de radio comenta la declaración de la ministra María Jesús Montero sobre las pensiones. La ministra de Hacienda defendía que las pensiones son el salario mejor repartido que hay en España porque los abuelos ayudan a su familia con la pensión que reciben. "Nos llama la atención que la ministra haga la descripción de un país done los jóvenes no tienen recursos para comprarse unas zapatillas y los padres y las madres no tienen para ir al supermercado", apunta el periodista.

La política toma partido en el 8M, Día de la Mujer

A Carlos Alsina le llama la atención que Pablo Iglesias haya dicho que no sabe lo que se va a encontrar el PP en la manifestación del 8M si mañana en el Congreso Sánchez sale adelante la reforma a la ley del solo sí es sí. "Eso podría ser un problema para Sánchez y para sus socios de Podemos, que le apoye Vox o Ciudadanos". "Que el 'papa emérito' de Podemos (Pablo Iglesias) diga eso suena a que ya tiene diseñado lo que va a venir después de esa votación de mañana".

Sobre la ley de la paridad en las empresas, cree que debería empezar por el gabinete de la presidencia del Gobierno que son 8 varones entre una mujer.

La opinión de Alsina sobre las encuestas electorales

Cree Alsina que lo que más le duele al PSOE de las últimas encuestas es que estaría por debajo de los 100 escaños. "Ningún partido y menos el que está en el Gobierno, quiere verse así. Las encuestas coinciden en que el PP mantiene una ventaja sólida y muy sostenida. No todas las encuestas dicen que con la suma de Feijóo sería suficiente para gobernar, aunque la de Sigma Dos sí lo dice.

En lo que no coinciden es en quién sería investido presidente. Según algunos sondeos, con la suma de Feijoo más los escaños que podría aportar Vox sería suficiente. Pero si PP y Vox no suman mayoría absoluta, Sánchez aún perdiendo las elecciones intentaría gobernar. "No parece muy previsible que Esquerra o Bildu estuvieran por la labor de cambiar de caballo o candidato".

"No significa que el bloque de la derecha teniendo más votos tenga garantizada una investidura y Feijóo eso lo tiene en la cabeza", añade Alsina.