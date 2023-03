Carlos Alsina, sobre la negociación de las pensiones: "Es llamativo que se presente como acontecimiento haber llegado a un acuerdo"

El presentador de Más de Uno, Carlos Alsina, analiza en Espejo Público la actualidad de la semana. El periodista comenzaba valorando la ceremonia de los Oscar. Cree que es elegante cuando una película gana tantos premios como 'Todo a la vez en todas partes' decir: "Está bien pero no es para mí". Reconoce que no terminó de ver la cinta galardonada con hasta 7 estatuillas porque le agotó. "A mí me entretuvo mucho más cuando no sabía qué estaba pasando que cuando ya se empieza a aclarar de qué va y entonces a partir de ahí me empezó a aburrir un poco porque me dio la impresión de que siempre estaba viendo la misma película repetida que es que siempre estamos muy amenazados y la verdad es que yo tampoco terminé de verla".

¿Qué opina Alsina de la reforma de las pensiones?

La semana comienza con la continuación de las negociaciones entre Gobierno y los diferentes agentes sociales, para la reforma de las pensiones de jubilación. Las negociaciones llegan tras el acuerdo del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con Unidas Podemos y con la Comisión Europea.

Recuerda Alsina el enfado de Escrivá por una información que se había filtrado que era la idea de ampliar la base de cómputo para la pensión. Ahora la propuesta de Escrivá se parece a lo que Podemos proponía que era no rebajar la pensión sino buscar más ingresos para sostener el sistema a base de elevar cotizaciones de los salarios más altos y que las empresas también coticen más. "Es llamativo que el Gobierno presente como si fuera un acontecimiento el haber sido capaz de acordar dentro del propio Gobierno una propuesta entre dos partes que estaban defendiendo ya casi lo mismo", mantiene el periodista de Onda Cero.

Joan Clos, ¿el nuevo villano para Unidas Podemos?

Joan Clos se ha convertido en protagonista involuntario de la actualidad política después de que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra le haya acusado de bloquear la tramitación de su ley de vivienda. Clos, que hablaba esta mañana tanto para los micrófonos de Más de Uno como para los de Espejo Público ha dicho que no se siente el malo de la película sino que aporta lo que sabe como alcalde de Barcelona, ministro del Gobierno de Zapatero y ahora como presidente de una asociación de pequeños propietarios de viviendas en alquiler. "Ione Belarra está en la línea Unidas Podemos cuando está en conflicto con el PSOE. Se atribuyen a sí mismos una posición inmaculada mientras que el PSOE tiene que estar siempre sospechoso ante los poderosos", opina Alsina. "Ayer Belarra mencionó a Clos por eso es el nuevo villano. Él dice que es progresistas y que lo que no lo es es el tope al alquiler", señala.

La moción de censura de Ramón Tamames, a debate

Se plantea el locutor qué cobertura hay que darle al debate de moción de censura de Ramón Tamames (Vox). "Sabemos que no va a prosperar, y el interés que tiene es que el candidato, el propio Tamames. ¿Debemos tomarlo como un debate e la nación o como casi una anécdota parlamentaria?", se preguntaba.