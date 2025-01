Tenso enfrentamiento entre Jaime de los Santos y Arantxa Tirado sobre Venezuela: "Desde la comodidad de Madrid o de la silla de Barcelona nos atrevemos a hablar de democracia"

El diputado del Partido Popular Jaime de los Santos y la politóloga Arantxa Tirado ha protagonizado un acalorado debate en el plató de Espejo Público sobre la situación política y social de Venezuela. Arantxa Tirado ha iniciado su discursos cuestionando las críticas hacia aquellos que cuestionan que Venezuela es una democracia: "¿Cómo se puede tildar a un país de dictadura tan alegremente, ignorando todo el proceso de ampliación democrática que se ha producido en Venezuela desde el año 1999?"

Jaime de los Santos ha respondido de forma contundente, acusando al régimen de Maduro de vulneraciones graves a los derechos humanos: "Quizá los que se están quedando solos son los, por llamarlos de alguna manera, los románticos de un gobierno del terror. Lo dice la Organización de Naciones Unidas, que habla del permanente abuso de los derechos humanos."

"Intentamos dar lecciones a ciudadanos que han tenido que abandonar su país"

El diputado del PP también ha expresado su indignación ante las opiniones desde fuera de Venezuela: "Hoy, desde la comodidad de Madrid o de la silla de Barcelona, nos atrevemos a hablar de democracia e intentamos dar lecciones a ciudadanos que, por simplemente alzar la voz, han tenido que abandonar su país. Me parece, como poco, peligroso."

Tirado ha rechazado esta crítica y ha aclarado que: "Yo no pretendo darle lecciones a nadie, es mi opinión." Sin embargo, De los Santos ha arremetido también contra los votantes de Maduro: "La señora Arantxa ha hablado de los venezolanos que votan a Maduro. También hay españoles franquistas. Lo siento, pero a mí no me merecen ningún respeto, no puedo comprenderles."

"Se pueden hacer muchas críticas al Gobierno de Venezuela, pero sin faltar a la verdad"

Tirado no ha tardado en replicar las palabras del diputado y ha calificando como "risible" la comparación entre Maduro y Franco: "Es bastante risible que la gente que se reivindica de la figura de Franco esté apoyando a la oposición venezolana y tilden a Maduro de franquista. Se pueden hacer muchas críticas al gobierno de Venezuela, pero sin faltar a la verdad, y ese es el gran problema."

En un momento del debate, De los Santos ha preguntado directamente a Tirado por los asesinatos cometidos por el régimen de Maduro. La politóloga ha defendido su posición: "Me baso en hechos y no en fake news."

