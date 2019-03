La búsqueda de Malen se extiende a la península

Malen se dirigía a casa de su novió cuando desapareció. Hemos hablado con él en Espejo Público y ha desmentido que el responsable de su desaparición pueda pertenecer al entorno. "Te puedo asegurar que conocido nuestro, de nuestro entorno, no lo es. Es totalmente imposible. Además de que Malén no es una persona así. No sé si me entiendes. Era bastante responsable con todas las cosas que hacía", asegura.

Reconoce que no sabe nada de la investigación, y confiesa sentirse muy triste. "No hay tantas ganas de hacer cosas, porque ya te digo es un momento triste. Y quieras o no, aunque pase el tiempo, sigues estando triste. Sigues estando con esa sensación de que las cosas no son como eran antes". Por último, según hemos podido conocer, la búsqueda de Malen se habría extendido también a la península, saliendo ya del entorno de la isla de Mallorca.