"Bretón siempre se refería a su mujer muy malamente"

Ha sido llamado a declarar en el juicio contra José Bretón. Se trata de uno de los presos de apoyo que la cárcel puso junto a Bretón para evitar su suicidio. Le llamamos Javier, aunque ese no es su verdadero nombre. "De todos los presos de apoyo que le asignaron, yo era el único con el que tenía confianza", afirma. Este preso ha reconocido que Bretón siempre se ha mostrado tranquilo en la cárcel. "Yo que tengo un niño no podría estar tranquilo si los hubiera perdido. Pero él siempre estaba tranquilo", afirma.

Sobre su mujer, ha reconocido que Bretón se refería a ella "malamente. Solo la quería para lo que la quería". Javier ha reconocido que lo que en un principio pareció un intento de suicidio de José Bretón no era más que una llamada de atención. "Me llegó a pedir perdón por haberlo hecho, ya que yo no me dí cuenta de los que pasaba".

"Es un tipo con muchas manías. No pisa en el suelo de las duchas con los pies, gasta hasta hasta 4 rollos de papel higiénico, no podía soportar a nadie a su alrededor por el movimiento de la boca. Parece que esas manías venían de la calle. No le hacían muy popular en la cale", afirma este preso.