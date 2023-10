La boda llena de ausencias de Isa Pantoja y Asraf: "Siempre ha estado sola y esta boda lo refleja"

Isa Pantoja y su novio Asraf Beno pasarán por altar el próximo viernes 13 de octubre en Sevilla. De los familiares más próximos a la novia tan solo está confirmada la asistencia de su prima Anabel y de su cuidadora Dulce. No espera que acuda su madre, Isabel Pantoja, ni su hermano Kiko Rivera, ni tampoco el 'tito Agustín' con los que no tiene buena relación. Carmen Lomana es la única personalidad del 'papel couché' que sí ha confirmado sus asistencia.

Sentencia Gema López que esta boda refleja lo que ha sido la vida de Isa Pantoja: "Siempre ha estado sola y esta boda es el reflejo de lo que ha sido su vida". La presentadora de Espejo Público ha contado en exclusiva cómo se van a sentar los invitados en el banquete del enlace.

Esta boda ya se ha anulado varias veces y hay mucha expectación por que finalmente se celebre. Los padres de Asraf y su hermano sí acudirán al enlace, aunque existe cierta animadversión con la invitación del hermano, ya que recuerda Gema López que en el pasado se habló de una relación sentimental con Isa Pantoja.

"Una familia de mierda"

Prosigue explicando que para no hacer un feo a Chavelita los novios se sentarán solos en la mesa nupcial. Apunta la periodista que han querido evitar que en esta mesa se vea de forma gráfica que hay una parte de la familia de los novios que sí ha acudido y otra que no. "A mí me parece tristísimo que pase esto. La relación de la familia de Asraf con Isa tampoco es muy fluida. Recordad cuando le acompañaba a casa de los padres y se quedaba en el coche", mantiene López.

Los padres de Asraf definieron en su día a la familia de Isa como una "familia de mierda", ha añadido también Alonso Caparrós.