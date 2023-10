La respuesta de un tractorista a Carmen Lomana después de decir que "jubilarse es de viejos"

Carmen Lomana ha acudido al plató de Espejo Público para analizar las declaraciones que acaban de situarla en el centro de la polémica. La empresaria decía recientemente en el programa 'La Roca' La Sexta que aquello de "jubilarse es de viejos". Añadía que tiene pensado trabajar hasta que el cuerpo aguante y que cuando ya no pueda hacerlo pedirá que la lleven a la quinta Avenida de Nueva York.

"Cuando estoy en televisión se me olvida que me ve tanta gente, y cuando me preguntaron dije eso. Como tengo energía, alegría de vivir y me gusta mi trabajo lo último que se me pasaría por la cabeza es jubilarme", apuntaba. Asegura Carmen que lleva trabajando desde los 19 años porque ha sido la única de mi familia que quiso trabajar. "Me iba a dar libertad tener mi propio dinero, no que me mantuviese mi padre como él quería", ha explicado.

Para Carmen ser mayor no puede significar abandonar la actividad mental y los impulsos. "Me gusta salir, tener retos y estar con mis amigos", destaca.

Aurelio (tractorista): "En los pueblos la gente cuando se jubila se quita 10 años de encima"

Aurelio tiene 58 años, es agricultor y quiere jubilarse para descansar. En León saben que muchas veces cuando llega la jubilación llega el descanso del trabajo físico fuerte. Reconoce que hay jornadas muy duras. "Después de esas jornadas llegas reventado a casa y piensas: "A ver cuando coño me jubilaré". Lo peor no es el trabajo físico, lo peor es que psíquicamente te tienes que enfrentar a las posibles lluvias", explica.

Muchas veces Aurelio se pasa el día sembrando y cuando llega la noche no duerme pensando que se la siembra se va a estropear. "Aquí en los pueblos la gente que se jubila rejuvenece, parece que se ha quitado 10 años de encima", cuenta Aurelio.