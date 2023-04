Bárbara Rey deja sin palabras a Espejo Público por sus malos tratos en la infancia: "Después de esto la valoro mucho más"

Bárbara Rey se ha abierto en canal en la docuserie documental 'Una vida Bárbara'. Un repaso por la biografía de la artista en la que no duda en repasar algunos de los capítulos más duros de su vida. Bárbara Rey habla como nunca lo había hecho antes sobre el rey Juan Carlos. Asegura que no les presentó Adolfo Suárez. Fue su amiga Charo quien le dijo que le había llamado por teléfono el Rey. Asegura que debido a esa relación se le paró su trayectoria profesional. "Pueden decir, y por qué no dices que no, pero me gustaría ver a mucha gente en esa situación. Cuando tú tienes una carrera, cuando has triunfado, cuando te ha costado y dices qué hago, porque este señor es el que manda aquí".

Bárbara Rey habla de su infancia. Asegura que su madre le repitió muchas veces que no debía estar en este mundo. "Hizo un montón de cosas para no tenerme. Conmigo y con mi hermana hubo maltrato físico y psicológico. Yo siempre he pensado que mi madre por su enfermedad no se controlaba. Yo me acuerdo menos de los malos tratos míos que los de mi hermana porque mi hermana es como si hubiera tenido una hija de pequeñita y ver pegar a mi hermana con 4 años... no podía. Se la quitaba de las manos", señala la intérprete envuelta en lágrimas.

Los colaboradores del programa han valorado las duras declaraciones de Bárbara. La empresaria Carmen Lomana ha destacado que Bárbara es una persona maravillosa. "Ha cuidado a su familia, se ha ido a Totana a cuidar a su hermano que estaba enfermo, una mujer entregada a su familia y después de esto la valoro todavía mucho más", señalaba.

Barbara Rey abandonó el rodaje de la cinta por acoso

Cuenta además que un afamado director de cine la acosó sexualmente en el rodaje de una película. Y abandonó el rodaje de la cinta por acoso. Este director organizaba fiestas en la que le realizaba tocamientos, le metía mano y le hacía cosas muy desagradables. "No creo que lo hiciera solo conmigo, lo que pasa que es una persona muy importante y a mí nunca me creerían por lo tanto me reservo dar el nombre".