Bárbara Rey desvela detalles de su relación con el rey Juan Carlos en Espejo Público

Bárbara Rey ha mantenido silencio muchos años, pero la proyección de la serie sobre su vida supone para ella una auténtica liberación. Se siente más libre para hablar de los episodios más difíciles de su vida, pero también de los más felices: "Recuerdo la primera vez que me llamó (el Rey), yo estaba en el rodaje de una película y me dijeron que tenía una llamada del Rey, yo no me lo creía en ese momento. Me llamó varias veces y después me dijo que quería conocerme, y nos conocimos".

"He vivido muchas escenas, nos hemos visto en muchas ocasiones. Él sacaba el tiempo de donde podía. Era imposible evitar las llamadas. Era inevitable escuchar conversaciones porque yo no estaba lejos de él", relata.

La historia del medallón que le regaló el rey don Juan Carlos

Mucho se ha hablado de un medallón de oro que el rey Juan Carlos le regaló a Bárbara, ella aclara cuando y por qué: “En la serie hay cosas que no son cronológicas, tiene matices de ficción lógicamente. Por ejemplo el medallón me lo regala el primer día que le conozco, tiene los signos del horóscopo porque me gustan los temas del zodiaco. Él me dijo que tuviese cuidado con esa joya porque esa joya se conocía”.

Bárbara recuerda en tono de humor, cómo detectaba que su teléfono estaba intervenido, especialmente cuando mantenía conversaciones con el emérito: “En aquella época él era intocable, lo tenía asumido. En algunos momentos yo le decía que nos estaban grabando. Yo siempre me daba cuenta, es que se les escuchaba decir; “Ya puedes colgar que han dejado de hablar”.

El Rey se equivocó de casa al visitar a Bárbara

Bárbara recuerda algunas anécdotas como si las hubiese vivido ayer: “Un día él venía a casa y por equivocación se metió en la casa de al lado. Yo vivía en el número 15 y esa persona en el número 16. Los chalets son iguales por fuera pero no había nadie en la casa y no le abrieron la puerta”

“No me molesta que me comparen con Corinna, lo que me gustaría es tener lo que tiene ella. Porque yo tengo el piso donde vivo y dos casas que tenía y que las tuve que vender para pagar a Hacienda. ¡Que hacienda me ha pegado palos muy gordos!".

Su relación con Ángel Cristo, una historia llena de sombras

Bárbara recuerda los episodios más dramáticos que vivió con Ángel Cristo, lo malos tratos que sufrió por parte del domador marcaron su matrimonio: “A Ángel le tenía terror, pero yo le he llegado a perdonar porque quiero sentirme bien, y se que muchas cosas pasaron por el consumo del alcohol y de las drogas”.

Sofia Cristo, la hija de Bárbara, le ha dejado un mensaje a Bárbara, se siente orgullosa de que su madre haya roto por fin el silencio que tantos años le atormentó: “He podido ver la parte bonita de mis padres, hay cosas que he conocido de mi madre muy personales. Ella se ha quietado una coraza al hablar de ello, al hablar de esa persona que no quiero mencionar”.