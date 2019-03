Aurora tiene que elegir entre pagar la hipoteca o la comida de sus hijas

Desde hace una semana se ha quedado sin subsidio. Tiene dos hijas a su cargo, de 13 y 7 años. Se compró su casa en 2008 compartida con su marido y con su padre. Al año de comprar la casa, su padre fallece y a su marido le sale un trabajo en Bolivia y se marcha. Desde 2009 no ha vuelto a saber nada de él.

En 2011 dejó de pagar la hipoteca porque se quedó sin trabajo. Ha sido secretaria de dirección e interprete durante 15 años. Ahora dice que no tiene ni para comer. Se alimentan gracias al banco de alimentos y Cruz Roja. "Me encuentro sola y no se qué voy a hacer, porque el día 28 sale a subasta mi casa", confiesa Aurora.

"Lo que necesito es un trabajo porque no quiero que mis hijas presencien un desahucio. A mí no me importa irme de casa pero necesito un trabajo para sobrevivir", afirma una angustiada Aurora.