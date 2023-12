Aumenta el enfrentamiento entre el Gobierno central y el madrileño tras las últimas averías en los trenes de cercanías

Isabel Díaz Ayuso pidió explicaciones al ministro de transportes por los descarrilamientos que se han producido en los trenes de cercanías. La respuesta de Óscar Puente ha sido bloquear primero a dirigentes de la comunidad, y publicar después compulsivamente mensajes contra la presidenta madrileña en las redes sociales.

Descarrilan los trenes

El día que arrancaba el puente se producía la tercera incidencia ferroviaria en la estación de Atocha de Madrid. Esa incidencia actúa como una locomotora en el enfrentamiento entre el Gobierno central, que acusa al autonómico de falta de inversiones, y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que hablan de mala gestión por parte del ministerio de Óscar Puente. José Luis Martínez Almeida publicó un mensaje en sus redes diciendo "Óscar Puente descarrila como los cercanías, pero que esto pase ni le va ni le viene como buen sanchista que es".

Batalla dialéctica entre administraciones

El ministro de Transportes publicaba otro diciendo que no hay causa aparente para los descarrilamientos. Y más madera. el propio ministro en un corrillo informal con periodistas durante la fiesta de la Constitución apuntó que "haya podido haber un boicot a los trenes de cercanías de Madrid en Atocha", aunque luego rectificó en las redes sociales. El choque de trenes estaba servido.

Isabel Díaz Ayuso publicaba "Haremos todo lo posible para proteger a los madrileños de la despreocupación de Sánchez por el cercanías".

Óscar Puente le responde que de los problemas de cercanías ya se ocupa el gobierno y bloqueaba en la red a varios cargos de la comunidad y del ayuntamiento como al concejal de seguridad, Borja Carabante y también al alcalde Martínez Almeida, por sus repetidas críticas.

A quién no ha bloqueado es a la presidenta madrileña. Preguntado el ministro respondía "a mi también me gusta la fruta". El descontento viene de lejos desde que la presidenta Ayuso no fuera invitada a la inauguración del AVE a Asturias. Las relaciones entre ambos ejecutivos también han descarrilado