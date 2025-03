Antena 3 Noticias accede al audio que prueba que Koldo gestionaba muchos de los viajes de la amiga de Ábalos

Seguimos conociendo nuevos detalles de Andrea, una joven de 27 años natural de Fuengirola (Málaga) que, según la UCO, mantenía una relación "íntima" con el exministro José Luis Ábalos y que se pudo beneficiar de la trama Koldo. En su último informe, por ejemplo, se reflejan varios mensajes en los que el diputado pide a Koldo que gestione un préstamo hipotecario para Andrea.

Pero la cosa que no queda ahí. El exasesor de Ábalos gestionaba también muchos de los viajes a los que acudía Andrea, incluso después de su etapa en el ministerio. El Confidencial publica hoy nuevas imágenes de Ábalos, Andrea y Koldo en la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid Barajas. Fueron tomadas en diciembre de 2022 y los tres volvían de un viaje de negocios, según el diario: por entonces ya no era ministro pero continuaba como diputado, y unos meses después Pedro Sánchez volvería a contar con él para las listas del PSOE.

El audio que lo prueba

No fue el único viaje que Koldo gestionó para Andrea. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a un audio de WhatsApp que la amiga de Ábalos mandó al asesor en agosto de 2021, un mes después de que Ábalos dejase de ser ministro. Koldo le pedía una foto del pasaporte para gestionarle un viaje -se desconoce el destino- pero ésta no lo tiene a mano.

El audio íntegro dice así: "Koldo, he puesto una denuncia por extravío porque me han dicho que -si no- tenía que llevar el antiguo, el caducado, y está en casa de mi padre que la tiene alquilada hasta el día 15. Y mi padre me va a decir "¿Para qué quieres el pasaporte?" Y aparte no podemos entrar en la casa. Me han dicho que pase mañana a las 9 [por comisaría, para renovarlo] y lleve un justificante del viaje. Entonces, una de dos; o me mandas el billete o un justificante de cualquier tipo. Tú me dices".

En otro mensaje, esta vez escrito, Andrea le dice a Koldo que volvió anoche muy tarde de La Alcaidesa ("y me quedé frita"). La Alcaidesa es la urbanización gaditana donde Ábalos tenía un chalet y que es objeto de investigación.

