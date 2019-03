La asociación María Madre 'resolvía las consecuencias de relaciones ilícitas'

Maite Berenguer, una bilbaína de 51 años, asegura ser un bebé robado. "Mi madre siempre me ha dicho que, nada más nacer me pusieron en sus brazos, pero que ella no tuvo que simular ningyuna tripa ni nada", asegura. "Mi comadrona testificó que había dado a luz con mi madre, pero era falso porque mi madre nunca tuvo hijos".

Según la documentación que Maite tiene en su poder, nació en un piso de Bilbao en el año 1960. "Había una persona en Bilbao que montó unas clínicas, o más bien unos pisos de acogida para madres embarazadas. Detrás de todo esto hay una asociación llamada María Madre".

En uno de los artículos de esta asociación se dice expresamente: "La asociación María Madre tiene como fín resolver las graves consecuencias que surgen de las relaciones sexuales ilícitas"