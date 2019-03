Así negaba Carcaño saber dónde esta el cuerpo de Marta del Castillo

Sólo conocíamos una perspectiva, hasta hoy. Espejo Público revela el rostro de cada uno de los acusados durante el juicio de Marta del Castillo. Los gestos, las posturas, la actitud de Miguel Carcaño ante las preguntas del magistrado. Carcaño niega con suma tranquilidad conocer el paradero del cuerpo de Marta del Castillo y no se inmuta. "Samuel y Carcaño ni sienten ni padecen", asegura Antonio del Castillo.

El padre de Marta del Castillo se lamenta de que la investigación posterior al crimen de su hija no se llevara demasiado bien. "El piso del amigo de Carcaño no lo ha pisado la científica, así que si había algo no lo sabemos", afirma. También critica que la primera declaración de Carcaño la hiciera frente a funcionarios "de oficinas" y no de policías que trabajan en la calle.

Por último, sobre las declaraciones del que en un primer momento se encargara de la investigación, el comisario Serafín Castro, asegurando que Miguel Carcaño no va a decir nunca dónde está el cuerpo de Marta porque "no lo sabe. Antonio del Castillo lo tiene claro. "Este señor para mí no tiene ninguna credibilidad".