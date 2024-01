Así funcionan las mafias de las okupación: ponen anuncios para captar interesados

El negocio de la okupación llega a las redes sociales. “Piso de 2 habitaciones, con agua y luz en Villaverde”, “Piso del banco para hoy mismo”, son algunas de las ofertas que se publican para okupar ilegalmente domicilios abandonados o de bancos.

Así funcionan las mafias

Cientos de viviendas se okupan gracias a la oferta en las redes sociales. La cantidad del desembolso depende de si es con DNI o no. Se trata de una cantidad que el inquilino arriesga porque seguramente podrá vivir en esa casa durante unos meses, en algunos casos durante años, y con el agua y luz gratis, a cuenta de su legal propietario.

“Me das el dinero y entras al momento” En Espejo Público hemos contactado con uno de estos anunciantes. En su anuncio decía que “ofrecía casa de banco de forma rápida y segura”. Nos pide 1.700 euros por abrirnos una casa. Le decimos que tenemos el dinero y rápidamente nos ofrece una vivienda abandonada de un banco: “la casa está lista para entrar. Es de un banco, de las alarmas nos encargamos nosotros”.

“Que seas española te ayuda mucho” Nos dice a través de mensajes de Whatsapp.

Durante la conversación, hacemos varias preguntas al anunciante, que tiene respuesta para todas: “nadie te va a molestar. Tú lo que tienes que hacer es quedarte dentro de la casa durante 48 horas”. Pero ese no es el único consejo que da, nos aconseja ir con un niño: “es mejor que vayas acompañada de un niño”. Le preguntamos si tiene luz y agua, y nos dice que: “nosotros hacemos el empalme, tu no tienes que pagar nada. No te tienes que encargar de nada”. Le preguntamos en qué momento le pagamos y el anunciante nos dice que cuando lleguemos a la vivienda. "Tienes que comprar una cerradura. Te mando la foto. La tienes que comprar tú. Son 20 euros".

Comienzan los nervios

Nada más colgar nos manda las fotos de la vivienda. Es un bajo ubicado en Tarrasa. En lo que tardamos en ver las fotos nos llama hasta 3 veces. "Estás bromeando conmigo." Se está poniendo nervioso quiere saber si nos quedamos el piso. "No me hagas perder el tiempo.Si no eres tú hay otra persona que lo necesita". Durante 10 minutos dejamos de contestar a sus mensajes y en eses momento cuando empieza a dudar de nosotros. "Dios mío, "¿Tú eres policía o algo así?". "No me llames más, vale? Gracias"