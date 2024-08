El primo del menor asesinado en Mocejón sostiene que fue un ataque aleatorio: "Los otros niños corrieron más"

Tan solo hace algunas horas de que el pequeño Mateo perdiera la vida en Mocejón (Toledo). La familia está totalmente destrozada y sigue sin entender qué ha podido pasar.

El portavoz de la familia del niño de 11 años es Asell Sánchez, un primo suyo que este lunes ha conectado en directo con el programa de Espejo Público para contar las novedades del caso.

"La familia seguimos destrozados y consternados mientras la investigación sigue su curso y siguen buscando a este indeseable", ha comenzado. Un "indeseable" al que no identifican con nadie del pueblo, tal y como ha comentado.

La principal hipótesis es que el culpable atacara de forma indiscriminada. "¿Qué maldad pueden tener unos niños que han madrugado para ir a jugar al fútbol?... ¿Qué enemigos puede tener un niño de once años?", se ha preguntado en alto. Por esto, se sospecha que fue un apuñalamiento aleatorio. "Los otros niños corrieron más", ha lamentado Asell.

"Primero fue a por unos niños mayores y luego ya a por los pequeños. Intentaron huir, pero mi primo no pudo", ha explicado. Los niños que sí lograron escapar no entienden nada y están destrozados, tal y como ha explicado el portavoz de la familia, que ha añadido que "es la primera vez que algo así ocurre en este pueblo y todos tenemos miedo. Las familias no quieren dejar salir a los niños".

Asimismo, ha pedido prudencia a la hora de revelar información, porque no hay nada claro: "No vamos a señalar a determinados colectivos. No tenemos ninguna sospecha y no queremos que se criminalice a nadie por su etnia, por su raza, por su religión o color".

Y ha zanjado: "Confiamos en la investigación, en la justicia y en que no vuelva a pasar. Lo que queremos es que le cojan, independientemente de la edad que tenga", haciendo referencia a la pista que se tiene, sobre que el culpable podría tener entre 16 y 17 años.

Así fue el asesinato

El terrible asesinato ocurrió el domingo. El niño se encontraba jugando con sus amigos cuando fue apuñalado en el campo de fútbol del polideportivo Ángel Tardío.

Aunque los sanitarios intentaron reanimarle y un helicóptero estaba listo para trasladarlo a un hospital, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por la vida del menor, que ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron al lugar de los hechos.

El perfil del asesino

Después de cometer el crimen, el sospechoso huyó en un viejo Ford Mondeo de color gris. Según informaciones policiales, tiene entre 16 y 17 años y es de estatura más bien baja, rubio, con la mano tatuada, puede que no lleve camiseta y tiene un pañuelo tapándole la cara.

La Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la Comandancia de Toledo lideran el amplio dispositivo que aún se mantiene en estos momentos para tratar de localizar al culpable.

