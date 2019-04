Una aplicación móvil pone en pie de guerra a los taxistas españoles

Basta con descargarse la aplicación en el móvil, registrarse con la tarjeta de crédito y la ubicación y solicitar un coche para llevarte a tu destino. Así funciona Uber, la aplicación que tiene en pie de guerra a los taxistas españoles. Entre los usuarios hay opiniones para todo. Gente que les ha encantado: "Una excelente representación de lo que es la buena atención al cliente y un buen servicio justo"."Muy cómodo y fácil de usar".

Y otros que no volverían a repetir: "Me cobraron 3 veces el mismo trayecto y luego no me abonaron la diferencia". "No me puedo fiar de una aplicación que intenta suplantar a los taxis certificados, por conductores particulares, sin experiencia, que no pagan impuestos y sin ninguna garantía para el pasajero".

Pero en el mundo del taxi todos coinciden, denuncian intrusismo profesional. "Soy taxista y la gente que esté utilizando este servicio esté bien o no, se está equivocando. Esta gente no paga impuestos, ni la declaración de la renta. Están fomentando la economía sumergida. Los taxistas tenemos un problema con UBER y vamos a salir a la calle a pelear por lo nuestro".

La ventaja para muchos es el bajo coste que tienen que pagar cuando comparten el coche con otras personas, pero en realidad muchos de los conductores no tienen la licencia correspondiente para trasladar a viajeros por cuenta ajena en su propio vehículo y esto les puede salir caro. El Ministerio de Fomento advierte a los usuarios que podrían ser sancionados con una multa entre los 400 y 600 euros.