Antonio, de vivir en la calle y pedir en un subterráneo a encontrar un hogar y un empleo

Antonio dejó la chabola por una de las viviendas que ofrece el Ayuntamiento de Madrid en el programa Housing First. Ese paso hasta un hogar digno ha supuesto un cambio sustancial en su vida. Con ayuda profesional ha conseguido recuperarse a nivel personal y conseguir una reinserción social real.

Cuenta que cuando se enteró de que le había tocado un piso no podía creérselo. Vive con sus 2 perros, una gata y dos canarios. Los dueños del inmueble le dieron autorización para poder tenerlos pese a que en el contrato no se permitía tener mascotas.

Asegura que muchos sintecho no entra en estos programas por no pasar por los albergues, donde frecuentemente hay robos y altercados. "Hay gente que vive en la calle que les han dado esta opción y a los 2 días han dicho que no lo querían y han vuelto a la calle", asegura.

Está pendiente de una empresa con la que renovará el contrato con la que trabajó en Navidad. Antes estaba pidiendo en la calle en un subterráneo ahora ha sacado un título de vigilante y tiene acceso al mundo laboral. "Desde mediados hasta el mes de enero he estado trabajando".

Su pareja es ucraniana y se ha volcado en ayudar al país en su guerra con Rusia. "Como mi pareja no me dejaba ir a Ucrania a sacar a su madre ni a combatir, la única manera de colaborar ha sido descargando un tráiler. Vamos al centro cultural de Tres Cantos (Madrid) y de allí a Fuenlabrada y cargamos los tráileres con todo lo que se puede ayudar a esa gente".

