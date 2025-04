Anna Grau, criticada tras sacar su nuevo libro sobre su relación con Sánchez Dragó: "Me han llamado de todo, palabritas como puta y borracha"

En Espejo Público, la periodista y exdiputada, Anna Grau, presenta su libro ‘En la boca del dragón’, una memoria novelada sobre su relación con Sánchez Dragó y una defensa del derecho a amar libremente.

Un relato íntimo

Esta mañana, Espejo Público ha recibido a Anna Grau para hablar de su nuevo libro, En la boca del dragón. Se trata, como ella misma ha definido, de una "memoria novelada" sobre su relación con el escritor Fernando Sánchez Dragó, que falleció en 2023. Más allá del componente amoroso, Grau reivindica en sus páginas la libertad de amar sin ser juzgada por ello.

"Es una historia de amor pero también de reivindicación. Cuando una mujer ha demostrado alguna cosa profesionalmente... se ha ganado el derecho, y más con los 46 añazos que yo tenía cuando conocí a Dragó, de enamorarse de quien te dé la gana", explicó.

Insultos, política y amor maduro

Durante la entrevista, Grau ha denunciado el acoso mediático y social que ha recibido desde que se hizo pública su relación. "También me han llamado de todo, palabritas como puta, borracha... me han caído". Lamenta que en España "hay mucha tendencia a hablar de la vida privada ajena, venga o no a cuento", especialmente si no se forma parte de "determinados partidos políticos que están blindados para esos ataques", denunció.

El libro, que comenzó a gestarse tras la muerte del escritor, no nace del impulso, sino de una elaboración pausada. "Fernando y yo estuvimos juntos del 14 al 17, él fallece en el 23, el libro sale en el 25. Obviamente, no es un libro en caliente, es un libro hecho con amor y de amor". Grau lo define como una reflexión sobre el amor en la madurez y las tensiones entre lo personal y lo profesional, incluidas las discusiones políticas que mantuvo con Dragó.

Sobre su etapa en Ciudadanos

Grau también ha querido compartir cómo vivió su etapa en Ciudadanos y cómo Dragó influyó en su decisión de entrar y salir de la política: "Yo rechacé dos invitaciones para entrar en listas de Ciudadanos y las dos veces Dragó me lo quitó de la cabeza. Me dijo "no te metas en política". De hecho, cuando me metí ya no estábamos juntos", declaró.

Sobre su experiencia en el partido, fue clara "En política, una cosa que aprendes cuando estás en ella es que la calidad del proyecto es inseparable de la calidad humana de quienes lo defienden. Y a veces, en los partidos nuevos, te encuentras a mucho oportunista, material de desecho de otros partidos", explicó en alusión a su etapa en Ciudadanos.

