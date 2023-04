Los últimos instantes de Sánchez Dragó antes de morir: "Nos cogimos de la mano y me dijo: "Me muero""

El escritor y filósofo Fernando Sánchez Dragó ha muerto a los86 años después de sufrir un infarto. El filósofo y escritor había tenido ya varias patologías cardiacas por las que había entrado en el quirófano más de una vez. Sus restos mortales serán enterrados en la localidad de Castilfrío de la Sierra (Soria) en la que vivió en los últimos tiempos.

El escritor residía junto a su pareja en una casa situada además en una calle a la que él mismo daba nombre. Espejo Público se ha trasladado a este pequeño pueblo castellano donde despedirán al escritor televisivo.

A petición de la familia Sánchez Dragó no será despedido en una capilla ardiente pública. En su muerte todo tiene un tono íntimo y familiar opuesto al foco mediático que Dragó frecuentaba de vez en cuando. El pueblo en el que residía cuenta con 37 habitantes. En este pueblo donde es difícil encontrarse gente por la calle Dragó dio con la tranquilidad que necesitaba para seguir escribiendo.

"Me llamó su mujer y me dijo que viniera porque Fernando estaba muy mal"

Montse es enfermera retirada y fue la primera persona que llegó a la casa cuando el escritor se sentía morir. Su mujer le llamó y cuando se encontró con el escritor se dio cuenta de que poco podía hacer por salvar su vida. Montse carecía de los medios hospitalarios necesarios para llevar a cabo una atención médica pero sí le ayudó a sobrellevar el dolor y le colocó en otra posición para que estuviera más cómodo. "Nos cogimos de la mano y me dijo: "Me muero", relata. Posteriormente llegaron los servicios sanitarios para auxiliarle pero no pudieron hacer nada por reanimarle.

Hasta el domicilio del escritor se trasladó una ambulancia y un helicóptero por si había posibilidad de estabilizarle y trasladarle a un centro sanitario. Sánchez Dragó entró en paro cardiaco y "remontar a una persona de esta edad con problemas cardiacos era muy difícil. Era su momento y se dejó", relata esta vecina.