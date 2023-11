Andoni Ortuzar: "La amnistía es un buen instrumento para ayudar a repartir culpas y que esas culpan desaparezcan"

Andoni Ortuzar, presidente del PNV, firmaba el pasado viernes su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez con una imagen que quedará para la historia de la nueva investidura que se propone Pedro Sánchez.

Cree Ortuzar que "desde el norte se ve la cosa un poco distorsionada o quizá desde Madrid las cosas se ven con una mirada muy cortita". "Somos partidos democráticos que representamos la voluntad popular, nos ampara la misma legitimidad que a los electos del PP o del PSOE", apunta. Para el del PNV "o somos o no somos y si somos y estamos podremos hacer política".

Considera que su formación representa una forma de ver las cosas y "los anhelos y propuestas de mucha gente y tenemos la capacidad y legitimidad de hacer acuerdos y apoyar medias como la amnistía y hacer una revisión crítica el pasado".

"Hubo un exceso de judicialización y una negación de la política"

Mantiene que si miráramos desde el 9N hasta hoy quizá algunas cosas serían más fáciles de entender y también el porqué de esta amnistía. Afirma que hubo un exceso de judicialización y una negación de la política. "Creo que ayuda a repartir culpas, a que esas culpas desaparezcan y a poner el contador de la política a cero. Lo que nunca debió salir del ámbito político hay que volver a llevarlo a ese ámbito, creo que la amnistía es un buen instrumento para ello", defiende.

Acepta la legitimidad de las protestas y que haya gente que se sienta incómoda por una medida de este estilo. Señala que en el Congreso serán más los que están a favor de la amnistía que los que estén en contra y para Ortuzar eso es la democracia.

"El PP ha hecho un viaje de las instituciones a la calle que debe revertir"

Señala que el PP está haciendo un uso instrumental para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez antes de que nazca. "Ha hecho un viaje de las instituciones a la calle y tiene que volver a las instituciones y ahí dar su batalla política. Ojalá hubiera acuerdos entre el PP y el PSOE pero con este PP es casi imposible acordar nada", añade.

Para Ortuzar la política española esta instalando en la grandilocuencia y en decir cosas que no son ciertas. "Hay una politización evidente de la justicia, ha habido jueces que han querido usar su cargo y posición para determinar los itinerarios de la política del Estado español". Cree que todo el mundo tiene que mirar y revisar su pasado reciente.

El PNV ofreció su firma en el acuerdo con Junts "desde el minuto uno pero los dimes y diretes que hay en la política catalana influyen en que no firmaran". Reconoce que al manifestar ERC sus reservas no tiene sentido que pusieran ellos su firma siendo partidos no catalanes y un partido no catalán no estuviera representado en ella.

Polémica petición de la transferencia de la gestión económica de la seguridad social vasca

Para Ortuzar el ministro José Luis Escrivá, con su negativa a la transferencia de la gestión económica de la seguridad social vasca, dice que el estatuto de autonomía de Guernica no se puede cumplir. Recuerda que en su estatuto de autonomía, en la disposición transitoria quinta, se establece que la gestión del régimen económico de la seguridad social será competencia de la comunidad autónoma del País Vasco. "Es un tema que tiene sus complicaciones y sus aristas pero negociando todo es posible no renuncian a esa competencia", añade.

Cree que por la presión que esta ejerciendo la derecha diciendo que parece que se rompe España algunos de los ministros del PSOE están preocupados pero deben ser valientes y asumir los compromisos que han firmado. "Si ellos no asumen esos compromisos nosotros tampoco los nuestros", advierte.