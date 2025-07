Una joven atropella a un peatón con un patinete eléctrico en Cádiz y se da a la fuga: "Me quedé 5 segundos que parecía que estaba en el limbo"

El viernes pasado, un peatón que estaba cruzando un paso de peatones en Cádiz, fue arrollado por una chica que conducía un patinete eléctrico, y segundos después, se daba a la fuga en lugar de socorrer al herido. Una actuación que fue grabada por una de las personas que estaba en una terraza cercana al lugar de los hechos, y difundida en redes sociales. Gracias a esto, la Policía ha podido identificar a la culpable de los hechos.

"Yo venía de recoger una piza y de repente me arrollaron"

La víctima de este atropello se llama Rafael, quien se encuentra ahora mismo hospitalizado y ha querido hablar en Espejo Público para relatar los hechos: "Estoy mal. Yo venía de recoger unas pizzas para cenar en casa como todos los viernes. Tenía la piza en la mano, solo me quedaba cruzar el paso de peatones para llegar a casa, cuando de repente me arrollaron. No sabía si era una moto, un patinete o un camión de basura. Yo no era consciente, porque el patinete no lo vio nadie".

"Me miré la pierna y me tumbé para atrás porque no quería verla"

Eran cerca de las 10:30h de la noche, y alrededor del lugar de los hechos había varias terrazas de bares que estaban llenas de gente. Entre esas personas se encontraba un médico y una enfermera que no tardaron ni un segundo en socorrer a Rafael. "En el momento del accidente yo me quedé 5 segundos que parecía que estaba en el limbo, hasta que me miré la pierna, y me tumbé para atrás porque no quería verla de lo destrozada que estaba. Tengo fractura de tibia, de peroné, de una costilla, y tengo toda la parte izquierda con un moratón enorme. Esto va para largo. La culpable no ha contactado conmigo", ha reconocido la víctima en Espejo Público.

Esta es la pena a la que se puede enfrentar la conductora del patinete

Por haber atropellado a Rafael y haber huido en vez de socorrerlo, la joven que conducía el patinete puede enfrentarse a una pena de hasta dos años de prisión, según ha explicado la abogada Beatriz de Vicente en Espejo Público. Esto es así porque se puede enfrentar a varios delitos, por un lado, por haber superado la velocidad máxima establecida que es de 25 km/h, y por otro lado, por haber abandonado el lugar de los hechos y omitir el deber de socorro. "Además de los dos años de prisión, la culpable se podría enfrentar a un embargo de nóminas y hasta de bienes propios", ha explicado la abogada.

