Ana Iris Simón revela qué hizo en las elecciones de 2023 tras dos años: "Considero que son 'invotables'"

Espejo Público comentaba la situación del Gobierno y planteaba si existe o no una debilidad en este. Todo ello en el contexto de la celebración del segundo año de Pedro Sánchez como Presidente desde que fue elegido de nuevo en las elecciones del 23 de julio de 2023. Una legislatura marcada por la amnistía y otros temas como los aranceles, pero que también ha sufrido la negación de sus socios y hasta 100 votaciones perdidas, dejando en 'stand by' la reducción de la jornada laboral, la reforma de la justicia o los presupuestos generales del Estado.

Debilidad en el Gobierno

Ana Iris Simón, periodista y escritora, argumentaba que sí que existe inconsistencia en el PSOE y que se demuestra en cuestiones como que no hay recursos para llevar a cabo medidas que se propusieron: "Hace un año y pico se aprobó un cheque en torno a los mil euros, no condicionado a la renta, para familias que tuviesen hijos de los 0 a los 18 años". "Podríamos llevar un año con un montón de familias en riesgo de exclusión y de clase media que no llegan a fin de mes, pero no lo tenemos porque no hay presupuestos", expresaba.

"Son invotables"

Después de los dos años que han transcurrido desde las elecciones, Miquel Valls, presentador del programa, preguntaba a los colaboradores dónde se encontraban tal día. Gonzalo Miró explicaba que, a pesar de que suele estar en platós de televisión, ese domingo se encontraba votando. Sin embargo, Ana Iris confesaba que ella no acudió a las urnas: "Yo no voté". "Suelo ser abstencionista porque considero que son invotables", revelaba.

