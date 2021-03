Ana Betegón, coronel médico del Ejército: "Oí un 'tía buena' y les tuve que llamar la atención"

Ana María Betegón Sanz tiene 38 años, está casada, es madre de 2 hijas y coronel médico de profesión. Este lunes ha contado en 'Mujeres en el Espejo' su experiencia como mujer en un mundo profesional compuesto mayoritariamente por hombres.

Para ello, nos ha citado en la Plaza Colón, "una zona emblemática de Madrid, porque para mí es un sueño no cumplido poder desfilar en el día de las Fuerzas Armadas por este paseo de la Castellana", asegura Ana.

Se describe como una mujer fuerte, enamorada de los uniformes, la marcialidad y de su profesión, una carrera con la que, a sus casi 40 años, ha tenido la oportunidad de apuntarse "a todos los bombardeos" que ha podido.

"He estado como 6 veces en Afganistán, en Kirigistán, en la zona de Aviano cuando lo de Bosnia y luego he estado muchas veces de misión con los submarinistas del ejército", cuenta.

Preguntada por si la forma correcta de nombrar su puesto es 'coronel o coronela', asegura que "en el ejército no hay el femenino en ese sentido".

Ana ha querido compartir lo que significa ser una mujer en un mundo de hombres. No le gusta hablar de machismo, pero cuando empezaba, le hicieron un cambio respecto a sus compañeros que no le gustó.

"Estábamos en la Academia General militar y nos hicieron una zona de cuartos de baño. Quitaron una ducha para ponernos un bidé, cuando realmente lo que queríamos nosotras era más duchas", lamenta la coronel.

Siendo la única mujer de sus filas, ha trabajado junto a otros 2.800 hombres, algo que, asegura, no es fácil.

"Mi primer destino fue la Brigada Acorazada. Entraba vestidita de blanco por el cuartel y oí un 'tía buena'. Dije 'cielos', o llamo la atención a alguien o si no me van a tomar el pelo siempre. Me volví y les llamé la atención".

Sobre sus sueños, asegura que le habría gustado "llegar al puesto más alto". Está acostumbrada a ser la primera en muchas cosas. Fue la primera en asumir el mando de un hospital en Herat, Afganistán. También fue la primera al mando de una unidad operativa y la primera en dirigir un hospital militar. "Yo creo que tiene que ser una ambición de toda persona".

Confiesa también que es algo mandona, una característica que le ha venido muy bien en su profesión. "Para mandar en las unidades en las que hay que mandar, hay que ser muy mandona", insiste, valga la redundancia.

Ana ha querido profundizar también en la conciliación de su vida personal con lo profesional. Ella es militar, pero también lo es su marido y una de sus hijas. La otra, está deseando serlo en un futuro.

"La verdad es que lo hemos debido hacer muy bien, porque cuando mi marido se iba de misión yo me quedaba cuidando las hijas y a la inversa. Mi marido ha sido una persona estupenda, tan pronto estaba haciendo la comida, como les estaba haciendo las trenzas a las crías", cuenta orgullosa.

Ana ha sido galardonada con 3 estrellas a lo largo de toda su trayectoria, unos reconocimientos que "pesan mucho" por su sacrificio. "31 años de corrido y nunca he dicho que no a nada. He demostrado a mis mandos que podían contar conmigo".

La coronel, como reflexión final, asegura que en su profesión nunca se ha encontrado con un techo de cristal. "Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención dentro de las FFAA es que hace 32 años que estamos las mujeres. Se nos ha adaptado a una velocidad de vértigo".

"Yo creo que somos las que ya estamos las que tenemos que dar ejemplo a las que ya van a venir. En el ejército, si trabajas, sigues para delante y te esfuerzas, tú sigues tu trayectoria. Lo único que tenemos que demostrar las mujeres es que somos como somos: de una gran valía", concluye la coronel.

