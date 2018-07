''Amy necesitaba mucho cariño'

Nuria tiene dos tatuajes en el brazo con la cara de Amy Winehouse y un tercero con el nombre de la cantante. Ahora se va a hacer otro tatuaje con la fecha de nacimiento y la de la muerte de Amy. "Hablé con Amy a las 3 de la mañana del viernes y me dijo que todo estaba bien. Me aseguró que no podía hablar conmigo porque estaba con Red Travis, su novio", dice Nuria.

Según las primeras hipótesis, Amy murió por una sobredosis de estupefacientes, aunque la primera autopsia realizada no ha sido concluyente y habrá que esperar una o dos semanas para tener datos ciertos del informe toxicológico.

Nuria cree que la culpa de lo ocurido la tiene el equipo de Amy Winehouse porque, "en lugar de ayudarla lo que han hecho ha sido exprimirla al máximo. Nunca esperé este desenlace", sentencia.