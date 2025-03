El periodista Álvaro Nieto confiesa que pidió trabajo a José Luis Ábalos: "Y ahora si acaba en la cárcel es en parte por mi culpa"

Álvaro Nieto recibía una crítica a través de la red social 'X'. Un tuit del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que parece estar enfadado además de preocupado por el transcurso de las investigaciones del 'caso Koldo'.

La reciente publicación de un artículo en el medio que dirige Nieto, y que no habría sido del agrado del exministro, el más que probable detonante de su reacción.

"Que lo enchufara en el Ministerio"

Acompañado de capturas de pantalla de su teléfono móvil, José Luis Ábalos lanzaba un ataque a Álvaro Nieto. En las imágenes se ven las supuestas conversaciones entre ellos, y en las que Nieto, entonces en busca de empleo, consultaría la posibilidad de trabajar en el ministerio que dirigía Ábalos.

El 'caso Koldo' y la evolución del proceso judicial que llegaba a la imputación de Ábalos, son noticia prácticamente a diario. Las presuntas comisiones irregulares, las jóvenes acompañantes del exministro y las maniobras de Koldo García, siguen copando titulares. Y algunos de ellos llevan a revolverse al extitular de Transportes, que llegó a presentar en su día a 'The Objective' una querella que fue archivada.

Ábalos ha asegurado en la publicación de 'x' que Nieto "pidió que lo enchufara en el Ministerio", dice textualmente. El exministro reprocha a Nieto que ahora se habría "convertido en adalid de la limpieza y la democracia". Y añadía además con ironía que de haber sabido lo que interpreta como una venganza de Nieto a través de su medio, por no haber satisfecho la petición: "Lo hubiera pensado".

"Sí, yo le pedí trabajo una vez que me quedé en paro"

El periodista no negaba lo revelado ahora por el exministro, sino que lo admitía sin ningún problema ni complejo. Eso sí, en su respuesta Álvaro también aseguraba que no era consciente de las sombras que se cernían sobre Ábalos y que actuaría de una forma distinta de haber conocido lo que vendría después: "Desconocía lo que él hacía en su vida privada. Lógicamente, sabiendo cómo es, evidentemente no le volvería a pedir trabajo".

"No creo que sea deshonroso pedirle trabajo a alguien, sobre todo en ese caso, que me quedé completamente descolgado", explicaba Nieto.

Los problemas del exministro y la culpa de su condena

El director de 'The Objective' pasaba a valorar las consecuencias que puede tener el proceso judicial en el que está implicado Ábalos. Puede que con algo de retintín, Álvaro Nieto asumía una culpa mirando a cámara: "Lamentablemente, si algún día acaba en la cárcel es, en parte, por mi culpa y por la de todos mis compañeros, que hemos estado publicando durante los últimos cinco años todo lo que ha hecho".

Mencionaba por último varios de los escándalos que ha destapado el medio digital del que es director, y que han salpicado a José Luis Ábalos, para concluir de la siguiente manera: "Hemos contado tantísimas cosas que entiendo que esté enfadado porque va a dar con sus huesos en la cárcel si todo va según lo previsto".

