Koldo y Ábalos tenían un equipo de 6 prostitutas brasileñas para ‘agasajar’ a contratistas del ministerio

Cuenta hoy OK Diario que Koldo y Ábalos tenían un equipo de prostitutas brasileñas para "agasajar" a los contratistas del ministerio Aparecen nombres como Adriana, Alini, Ely, Iris.

Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de OkDiario nos lo cuenta en Espejo Público. El inventario de chicas de compañía de distintas nacionalidades, con amplia presencia de brasileñas, se ha extraído de la agenda intervenida a Koldo García por la UCO.

"Esta información se obtiene del volcado que se hace de los teléfonos de distintos miembros de la trama y en particular de Koldo. No es que solamente tenga el catalogo de prostitutas, no solo obtiene servicios de mujeres sino que además quieren tienen un catálogo amplio para no aburrirse . Y ya el tema es que no lo utilizan para ellos, también para los contratistas. Es decir, el ministerio de transportes del gobierno de España, socialista el gobierno más feminista de la historia, ofrecía a través del ministerio de transportes prostitutas a los empresarios que llegaban a adjudicaciones con ellos", explica Losantos.

Siempre con tono cariñoso como si de alguna forma Koldo y Ábalos las hubieran probado antes de ofrecerlas

"Lo relevante de los nombres son los apelativos con los que les llamaban: 'Mi oportunidad', 'Amiga de Murcia', siempre cariñosos porque tenían relación de cercanía con ellas de las que ya habían utilizado los servicios como si de alguna forma Koldo y Ábalos las hubieran probado antes de ofrecerlas, ", especifica , "por muy burdo que suene esto".

"En la explicaciones que se da desde el entorno de Koldo y Ábalos, dice que estaban haciendo una labor casi de servicio público porque las estaban sacando de las garras de los proxenetas , porque si las prostituía el ministerio de transportes pues debe de se que era más respetuoso", opina.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.