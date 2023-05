Alquileres de 3.000 euros al mes: "Estos pisos nunca se quedan vacíos, sale un inquilino y entra otro"

Entre millón y medio y 2 millones. Unos 2.800 ó 3.000 al mes... Daría la sensación de que unos cientos o unos miles de euros arriba o abajo son lo de menos. Pero es difícil que nos hablen de una cantidad exacta. Cuando visitamos estos pisos del madrileño Barrio de Salamanca todo se mueve en horquillas. El cliente tipo de estas viviendas es el inversor latinoamericano si hablamos de compra, y el estudiante de máster acostumbrado a moverse por países con un nivel adquisitivo muy superior al nuestro. Tal vez por eso no encuentren mucha diferencia entre 1.500 y 2.500.

Estos pisos nunca quedan vacíos. Los inquilinos potenciales son estudiantes extranjeros de máster

David de Gea podría haber estudiado uno de esos cursos de post grado. No llega a los 30 años y ya tiene su propia agencia inmobiliaria centrada en el barrio más exclusivo de Madrid. Sus pisos en alquiler nunca quedan vacíos. Siempre están rotando a pesar de que rara vez bajen de los 2.000 euros mensuales. Le encontramos mostrando en sus redes un piso que acaba de vender: 180 metros cuadrados, 3 habitaciones y tres baños. Entre 1,5 y 2 millones. Imposible afinar más la cifra. “No me lo permite el comprador. Los principales clientes son inversionistas latinoamericanos”, asegura. Las viviendas proceden en su mayoría de herencias. Cuando el propietario de toda la vida fallece, se reforma y sale a la venta. Los vecinos de siempre dan paso a vecinos de lujo que transforman el barrio. Es lo que se llama “gentrificación”.

"Pago unos 3.000 euros al mes. Me parece un precio súper razonable"

Rosana nos recibe en su piso de dos habitaciones cercano a la Puerta de Alcalá. Salón con comedor y pequeña cocina. Es una estudiante nicaragüense que vive sola en este rincón con encanto. “Pago entre 2.800 y 3.000 euros al mes. Me parece un precio súper razonable. Yo hago la comparación con Miami y esto no me parece ni muy alto ni muy bajo”. El alquiler se lo paga su familia, pero este año en Madrid es para ella impagable.

Subimos ahora a un ático del que sólo nos permiten mostrar el vestíbulo y la terraza. Lo poco que vemos no se parece a los pisos que hemos visto antes. Pasillo angosto y reforma no especialmente cuidada, pero una terraza que vale oro. “Entre 1.500 y 2.500” nos dice David. “Estamos frente al Instituto de Empresa. El perfil de inquilino para este piso es de estudiantes de máster extranjeros”. Nunca se le quedan los pisos de alquiler vacíos, y su reflexión nos sobrecoge: “todavía queda mucho margen a medio plazo para ponernos a la altura de París o Londres”. Ya sabe. Las comparaciones…