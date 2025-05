Alonso Caparrós frente a frente con Lali Torres: "Solo quiere fama"

9 días después de que saltara a la luz la noticia que relacionaba a Lali Torres con Bertín Osborne, hoy la periodista ha estado en el plató de Espejo Público para aclarar todo lo que se han dicho de ella estos días. Las informaciones apuntan a que habría tendido una trampa al propio Bertín pero también al colaborador del programa Alonso Caparrós, que escuchaba con atención todo lo que la mujer hablaba de él.

Para poner en contexto, la periodista había quedado con el cantante para hacerle una entrevista. Bertín se encontraba grabando para el programa de esta casa "Tu cara me suena" en Barcelona y accedió al encuentro. Pero minutos antes de verse, Lali tiene un accidente de tráfico y avisa a un amigo fotógrafo de lo sucedido. Algo, que a priori parece no tener suma importancia de no ser porque posteriormente fue este quien vendió las fotos de ambos, juntos en un barco.

"La finalidad era ser conocida a nivel nacional".

"Hablé ayer con él y me dijo que esté tranquila que sabe perfectamente quién ha vendido las fotos y que tengo su apoyo", se defiende Lali, a la vez que apunta que el bombo mediático que se ha formado ha sido porque los medios de comunicación "lo han querido".

"Me han ofrecido entre 10.000 y 15.000 euros por sentarme en un plató y no he querido", seguía justificándose Torres, algo que Gema López ha puesto en duda: "Lali viene aquí sin cobrar sí, pero hay muchas formas de beneficiarse y creo que tú estás sacando partido de esto. La finalidad era ser conocida a nivel nacional", ha dicho la presentadora.

Alonso Caparrós: "Me sorprendo cuando me dicen que has amenazado con enseñar mensaje".

Respecto al tema de Alonso Caparrós y la presunta "deslealtad" a su mujer, por haberle propuesto un viaje a Lali, esta ha contado la conversación que ambos tuvieron.

"Alonso me invitó a Palma de Mallorca y yo le dije ¿y tu mujer? y él me respondió: Mi mujer está en Madrid." Unas palabras criticadas por los colaboradores que ven como "malintencionadas" y para los que todo esto es una forma de ganar fama.

