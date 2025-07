Ana María se quedó sin novio y sin el cupón premiado: "Volvió conmigo solo por dinero"

La historia de Ana María es de película. Ella cuenta que compró cuatro cupones los cuales dos de ellos repartió con su novio. Pero tras enterarse de que habían sido premiados pasaron una serie de cosas que la dejaron sin novio y sin dinero.

Ana María, que no quiere dar la cara, cuenta que días después de regalarle los cupones a su novio este va a una fiesta rave y un supuesto amigo suyo le roba los cupones y 40 euros. Uno de ellos premiado con 20.000 euros. "Yo no sabía lo que me iba a encontrar y no me gustó nada", cuenta sobre la rave a la que fue.

Después del robo la relación se rompe y al enterarse de que estaba premiado se reconcilian y van juntos a denunciarlo. "Mi novio me dijo que a un amigo suyo le había tocado la lotería, y a él le había desaparecido el décimo", asegura.

En ese momento Ana María cree que su novio ha vuelto por amor pero al poco se da cuenta de que todo es una traición pues además él la estaba siendo infiel con su amiga. ¡Dale al play para conocer la historia!