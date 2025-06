España rechaza la propuesta de la OTAN de alcanzar una inversión del 5% en Defensa: "Será suficiente con el 2%"

Estados Unidos lleva tiempo vinculando su permanencia en la Alianza con el compromiso del resto de países a incrementar su presupuesto en defensa. El jefe del Pentágono asegura que los aliados están cerca del consenso y de hecho, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha propuesto este jueves oficialmente que los países miembros acuerden en su cumbre del 24 y 25 de junio en La Haya aumentar su gasto en defensa al 5 % del PIB para cubrir el coste de las capacidades militares de la organización.

Ese aumento al 5% del gasto en defensa es uno de los debates más delicados y ambiciosos a los que se ha enfrentado la OTAN en los últimos años y en solo 20 días los líderes tomarán esa decisión que va a marcar los presupuestos militares de los próximos años, pudiendo afectar a impuestos o partidas sociales.

La propuesta de Rutte incluye destinar un 3,5% del PIB para gastos puros de defensa sobre la base de los costes globales y un 1,5 % del PIB anual en inversiones relacionadas con la defensa y la seguridad, como las infraestructuras y la industria. Ya ha habido un grupo de 14 países que han firmado esa propuesta, pero España toma una línea diferente. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que España tendrá suficiente con el 2% para hacer frente a nuestras necesidades.

No obstante, quiere mostrar una posición prudente. Recuerda que España no se plantearía un veto porque "es un aliado que construye, aporta y no pone pegas". Sin embargo, ese 2% que plantea el Gobierno se ha quedado obsoleto fuera de la línea general que se está viendo en la Alianza.

La decisión final se tomará en la cimbre de la OTAN del 24 y 25 de junio pero en todo caso, la propuesta de Rutte no menciona un plazo para llegar a la meta, si bien informalmente había sugerido 2032.

Según indicó, a diferencia de lo que ocurrió cuando en 2014 los aliados acordaron llegar a la meta de inversión del 2 % del PIB en un plazo de una década, para La Haya se buscará que los países se comprometan con “planes anuales que muestren el aumento cada año, para asegurarse de alcanzar el nuevo objetivo del 5 % en última instancia, es decir, el 3,5% y el 1,5%”.

